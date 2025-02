Pokaz świetlny przełożony

Komentarze (17)

PND - 35 minut temu, *.play-internet.pl Może zamiast wydawać pieniądze na głupoty pokazali by klasowego napastnika? odpowiedz

Dariusz - 36 minut temu, *.play-internet.pl Wolę wyniki niż pokazy świetlne 💥 odpowiedz

Darek - 54 minuty temu, *.chello.pl Pokaz świateł odwołany. Jestem załamany. W takim razie nie ide na mecz. A miała być zapiekanka do pokazu świateł.

Cały tydzień już mam humor popsuty.

Przecież wszyscy po to chodzimy na ten stadion by oglądać światełka a tu taki klops. Jak żyć po takiej wiadomości? odpowiedz

Mioduski won - 57 minut temu, *.98.126 Mioduski kończ waść wstydu oszczędź. Szkodniku Legii odpowiedz

FRED - 59 minut temu, *.145.106 przyjdźcie na stadion i zapełnijcie portfel Mioduskiego kolejny raz - dziękujemy odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Gdzie jest związek między pokazem świetlnym a wynikami pierwszego zespołu? 🤔 Ja pitole w tym klubie już wszyscy na głowę upadli. odpowiedz

Jedyny słuszny pokaz świetlny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czerwone światło dla prezesa tysiąclecia

I zielone światło na odejście połowy składu węgla i papy odpowiedz

XXXX - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl w du..ie

Mam wasze światła

Legia grać Ku..wa mać

❤️🤍💚 odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Poniżej 15.000 światła i pokaz nie działa. Cała tajemnica odpowiedz

Hubix - 1 godzinę temu, *.com.pl Ha ha. Co za leszcze odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Jak pokaz świetlny lub jego brak może pomóc piłkarzom?? Degrengolada i żenua. Wstyd. Prezes ocknij się w końcu!!! odpowiedz

lubelskie - 1 godzinę temu, *.31.17 Krótka wiadomość NS wystarczyła żeby przełożyć pokaz świetlny przed meczem. Zarząd już pokazał na czym im zależy, pełny stadion, fajerwerki, a wyniki mniej istotne. żenada. Brak transferów -brak wyników. odpowiedz

Elf - 47 minut temu, *.centertel.pl @lubelskie: jaka to wiadomosc? Ze napisali dosc?Wydadza zaraz jakies smieszne oswiadczenie a stado baranow bedzie bic im brawo. Klub te ich oswiadczenie ma totalnie w d..e bo zaraz wydadza drugie oswiadczenie,ze cala Legia zawsze razem i na mecz z Lechem wszystko wroci do normy. Osmieszaja sie tylko tymi oswiadczeniami bo sile przebicia maja zerowa,popisza,pogroza a za chwile wracaja do tego co bylo przez grozbami odpowiedz

lubelskie - 30 minut temu, *.31.17 @Elf: Klub swoje napisał:Walczymy razem??? . A po za tym, czytając twój wpis, można wnioskować że jesteś sympatykiem Mioduskiego i jego całej załogi, czy ty w ogóle jesteś kibicem Legii? Jak długo można patrzeć na słabe zarządzanie klubem? Dla Ciebie to zapewne nie istotne, ważne żeby były oprawy i pełen stadion (jak to napisałeś stado baranów), zdjęcie sobie zrobisz. odpowiedz

Jacu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co za bełkot 🤡🤡🤡 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kto ma walczyć, z Gualem paralitykiem na szpicy to gramy w 10, jak patrze na jego grę, to tęsknię za Panem Piłkarzem Rosollinim😢 odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.aster.pl @PiotrŻo(L)iborz: gramy w 9 bo Chodyna za każdym razem przekłada zagranie na prawą nogę, a Wahan za każdym razem przekłada zagranie na lewą nogę czyli z 2 many 1 grajka choć Wahan z Koroną i lewą zmarnował 200% okazję. odpowiedz

