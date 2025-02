Osiem medali legionistów na MMP

We Wrocławiu odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w squasha, w których wzięło udział liczne grono zawodników Legii. Legioniści wywalczyli łącznie 8 medali - 5 złotych (Maciej Zagórski, Mateusz Lohmann, Szymon Lohmann, Anna Jakubiec, Natalia Mierzejewska), 2 srebrne (Nadia Budzik i Jan Samborski) i 1 brązowy (Mateusz Paluchowski). Mecze o brąz w swoich kategoriach wiekowych przegrali: Natlia Łukawska, Wiktor Paluchowski oraz Dominik Mozer. Klasyfikacja końcowa: U-11: 1. Maciej Zagórski, 8. Cyprian Cienciała U-13: 3. Mateusz Paluchowski U-15: 1. Mateusz Lohmann, 5. Szymon Cienciała, 18. Kazimierz Leszczyński U-15: 1. Anna Jakubiec, 2. Nadia Budzik U-17: 1. Natalia Mierzejewska, 4. Natalia Łukawska, 8. Ewa Kozłowska U-17: 1. Szymon Lohmann, 4. Wiktor Paluchowski, 7. Filip Zasadzki, 14. Gleb Senatov U-19: 2. Jan Samborski, 4. Dominik Mozer, 6. Paweł Mienkus, 8. Antoni Jakubiec, 11. Antoni Olech Wyniki legionistów: U-11: I runda: Maciej Zagórski - Jakub Iwan 3-0 (11-2, 11-5, 11-0) 1/2 finału: Maciej Zagórski - Ivo Draus 3-1 (11-4, 8-11, 11-2, 11-7) Finał: Maciej Zagórski - Antoni Urbański 3-0 (11-7, 11-6, 11-8) 1/4 finału: Cyprian Cienciała - Bruno Oświecimski 0-3 (0-11, 3-11, 3-11) Cyprian Cienciała - Tymon Adach 1-3 (9-11, 8-11, 11-7, 6-11) Cyprian Cienciała - Jan Majka 2-3 (3-11, 11-9, 11-5, 7-11, 10-12) U-13: I runda: Mateusz Paluchowski - Igor Adler 3-0 (11-2, 11-3, 11-6) 1/4 finału: Mateusz Paluchowski - Aleksander Kempka 3-0 (11-3, 11-4, 11-2) 1/2 finału: Mateusz Paluchowski - Szymon Banasiewicz 1-3 (5-11, 11-7, 5-11, 6-11) O 3. miejsce: Mateusz Paluchowski - Antoni Sokołowski 3-1 (9-11, 11-9, 11-9, 11-7) U-15: I runda: Mateusz Lohmann - Jan Maksymów 3-0 (11-2, 11-1, 11-0) II runda: Mateusz Lohmann - Krzysztof Matula 3-0 (11-4, 11-4, 11-3) 1/4 finału: Mateusz Lohmann - Sebastian Czubin 3-0 (11-5, 11-2, 11-3) 1/2 finału: Mateusz Lohmann - Marcel Sudak 3-0 (11-8, 11-3, 11-4) Finał: Mateusz Lohmann - Kacper Stachowiak 3-0 (11-7, 11-8, 11-3) I runda: Szymon Cienciała - Kazimierz Leszczyński 3-0 (11-3, 11-7, 11-8) II runda: Szymon Cienciała - Adam Hryń Jr 3-0 (11-2, 11-2, 11-1) 1/4 finału: Szymon Cienciała - Marcel Sudak 1-3 (12-10, 7-11, 7-11, 7-11) Szymon Cienciała - Sebastian Czubin 3-1 (11-6, 10-12, 11-4, 11-9) Szymon Cienciała - Jakub Sołtysiak 3-2 (11-7, 11-6, 9-11, 4-11, 13-11) I runda: Kazimierz Leszczyński - Szymon Cienciała 0-3 (3-11, 7-11, 8-11) Kazimierz Leszczyński - Krzysztof Zientała 3-0 (11-5, 11-9, 11-8) Kazimierz Leszczyński - Adam Grygiel 3-2 (11-7, 8-11, 11-6, 6-11, 18-16) Kazimierz Leszczyński - Jan Maksymów 3-0 (11-6, 11-2, 11-1) Kazimierz Leszczyński - Beniamin Morzyc 1-3 (11-8, 8-11, 5-11, 3-11) Anna Jakubiec - Ida Polońska 3-0 (11-2, 11-5, 11-4) Anna Jakubiec - Amelia Matuszewska 3-0 (11-1, 11-0, 11-2) 1/2 finału: Anna Jakubiec - Antonina Piotrowicz 3-0 (11-4, 11-5, 11-4) Finał: Anna Jakubiec - Nadia Budzik 3-0 (11-9, 11-3, 11-4) Nadia Budzik - Antonina Piotrowicz 3-2 (11-9, 6-11, 11-4, 7-11, 11-7) Nadia Budzik - Tola Haratynowicz 3-0 (11-0, 11-3, 11-3) 1/2 finału: Nadia Budzik - Ida Polońska 3-0 (11-2, 11-2, 11-5) Finał: Nadia Budzik - Anna Jakubiec 0-3 (9-11, 3-11, 4-11) U-17: I runda: Szymon Lohmann - Maciej Szczepanik 3-0 (11-2, 11-3, 11-3) 1/4 finału: Szymon Lohmann - Aleksander Gnitecki 3-0 (11-9, 11-1, 11-2) 1/2 finału: Szymon Lohmann - Wiktor Paluchowski 3-0 (11-6, 12-10, 11-2) Finał: Szymon Lohmann - Mateusz Ptaszek 3-2 (11-4, 11-6, 5-11, 4-11, 11-8) I runda: Wiktor Paluchowski - Gleb Senatov 3-0 (12-10, 11-8, 11-4) 1/4 finału: Wiktor Paluchowski - Filip Zasadzki 3-2 (9-11, 11-6, 11-5, 10-12, 11-8) 1/2 finału: Wiktor Paluchowski - Szymon Lohmann 0-3 (6-11, 10-12, 2-11) O 3. miejsce: Wiktor Paluchowski - Antoni Zdrojewski 1-3 (9-11, 11-6, 10-12, 10-12) I runda: Filip Zasadzki - Jakub Solawa 3-2 (11-3, 8-11, 4-11, 11-8, 11-8) 1/4 finału: Filip Zasadzki - Wiktor Paluchowski 2-3 (11-9, 6-11, 5-11, 12-10, 8-11) Filip Zasadzki - Aleksander Gnitecki 2-3 (11-7, 5-11, 8-11, 11-9, 7-11) Filip Zasadzki - Adam Bociek 3-0 (11-7, 16-14, 15-13) I runda: Gleb Senatov - Wiktor Paluchowski 0-3 (10-12, 8-11, 4-11) Gleb Senatov - Jakub Solawa 0-3 (5-11, 7-11, 6-11) Gleb Senatov - Oliwier Piotrowski 3-0 (11-8, 11-4, 11-6) Gleb Senatov - Hubert Rutkowski 0-3 (9-11, 7-11, 5-11) I runda: Natalia Łukawska - Maria Tuleja 3-2 (13-11, 12-10, 2-11, 8-11, 11-5) Natalia Łukawska - Zuzanna Góra 0-3 (6-11, 3-11, 2-11) Natalia Łukawska - Hanna Wróbel 0-3 (5-11, 6-11, 4-11) I runda: Ewa Kozłowska - Natalia Mierzejewska 0-3 (3-11, 2-11, 1-11) Ewa Kozłowska - Ewa Kuratczyk 0-3 (6-11, 9-11, 9-11) 1/4 finału: Natalia Mierzejewska - Ewa Kozłowska 3-0 (11-3, 11-2, 11-1) 1/2 finału: Natalia Mierzejewska - Hanna Wróbel 3-0 (11-4, 11-2, 11-2) Finał: Natalia Mierzejewska - Zuzanna Góra 3-0 (11-3, 11-2, 11-1) U-19: 1/4 finału: Jan Samborski - Paweł Mienkus 3-0 (11-6, 11-6, 11-6) 1/2 finału: Jan Samborski - Dominik Mozer 3-0 (11-4, 11-6, 11-9) Finał: Jan Samborski - Karol Krysiak 1-3 (4-11, 11-8, 6-11, 2-11) I runda: Paweł Mienkus - Oskar Banasiewicz 3-0 (11-8, 11-4, 11-4) 1/4 finału: Paweł Mienkus - Jan Samborski 0-3 (6-11, 6-11, 6-11) Paweł Mienkus - Antoni Jakubiec 3-0 (16-14, 11-9, 11-7) Paweł Mienkus - Michał Stawarski 0-3 (5-11, 3-11, 8-11) I runda: Antoni Jakubiec - Paweł Bock 3-0 (11-0, 11-4, 11-3) 1/4 finału: Antoni Jakubiec - Dominik Mozer 2-3 (11-9, 11-9, 2-11, 7-11, 10-12) Antoni Jakubiec - Paweł Mienkus 0-3 (14-16, 9-11, 7-11) Antoni Jakubiec - Tomasz Figura Jr 2-3 (11-4, 11-8, 4-11, 6-11, 9-11) I runda: Dominik Mozer - Michał Kozicki 3-0 (11-4, 11-2, 11-1) 1/4 finału: Dominik Mozer - Antoni Jakubiec 3-2 (9-11, 9-11, 11-2, 11-7, 12-10) 1/2 finału: Dominik Mozer - Jan Samborski 0-3 (4-11, 6-11, 9-11) O 3. miejsce: Dominik Mozer - Franciszek Michniewicz 1-3 (11-8, 3-11, 5-11, 7-11) I runda: Antoni Olech - Karol Krysiak 0-3 (4-11, 3-11, 4-11) Antoni Olech - Antoni Sobiecki 3-0 (11-4, 11-8, 11-5) Antoni Olech - Karol Krzywina 0-3 (10-12, 8-11, 2-11) Antoni Olech - Michał Kozicki 3-2 (5-11, 4-11, 11-3, 11-5, 11-6)

