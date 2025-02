Legia z ofertą za Mulahusejnovicia

Wtorek, 11 lutego 2025 r. 18:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / X

Dziennikarz sportowy, Rudy Galetti, poinformował na portalu X, że Legia Warszawa złożyła oficjalną ofertę Zrinjskiemu Mostar za napastnika, Nardina Mulahusejnovicia. Stołeczna drużyna miała zaproponować wypożyczenie 27-latka z obligatoryjną opcją wykupu do końca sezonu. Oferta miała zostać odrzucona, jednak bośniacki zespół jest otwarty na negocjacje.









Zrinjski jest zainteresowany jedynie transferem definitywnym atakującego. Według Galettiego lider bośniackiej ekstraklasy oczekuje za napastnika około 600 tysięcy euro i 10% od następnej sprzedaży. Dziennikarz poinformował również, że zarówno klub, jak i sam Mulahusejnović, był już dogadany w sprawie jego transferu do występującej w Serie A Venezii FC, jednak włoskiej drużynie nie udało się zwolnić miejsca w kadrze dla zawodników spoza Unii Europejskiej przed zamknięciem okna transferowego i transakcja upadła.





🚨💰 #Legia Warsaw have made an offer for Nardin #Mulahusejnovic on loan with an option to buy until the end of the season. 🇵🇱🇧🇦



‼️ #Zrinjski Mostar are only open to a permanent transfer and are asking for €600k + 10% of future sale to let him go. #Transfers pic.twitter.com/26WdSj74Is