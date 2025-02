Bilety na mecz PP z Jagiellonią

KUP BILET NA MECZ LEGIA - JAGIELLONIA Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica. fot. Legia Warszawa

26 lutego o godzinie 21:00 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie mecz 1/4 finału Pucharu Polski, w którym podejmie Jagiellonię Białystok. Sprzedaż biletów na to spotkanie rozpocznie się 14 lutego o godz. 13:30. Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze "Subskrypcji na Legię". Posiadacze karnetów mają to spotkanie wliczone w karnet.

majusL@legionista.com - 23 minuty temu, *.174.42 W otwartej sprzedaży pewnie będzie ie wiele dostępne... odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszyscy na mecz !

Puchar jest Nasz.🏆 odpowiedz

Fe(L)ek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wcale dla karnetowiczów nie jest wstęp bezpłatny zapłaciliśmy za to w cenie karnetu. odpowiedz

Chyba ty ja nie płaciłem - 24 minuty temu, *.plus.pl @Fe(L)ek: za ten mecz nie 😁 odpowiedz

