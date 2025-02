21-23.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 21 lutego 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę wieczorem w Radomiu będzie miał miejsce mecz przyjaźni z Radomiakiem, na którym stadion będzie wypełniony po brzegi. W niedzielę zachęcamy do wspierania futsalistów Legii, którzy o 18:00 w hali przy Gładkiej 18 podejmować będą Gwiazdę Ruda Śląska.



W piątek w Libercu walkę na gali KSW stoczy Jacek "Siexa" Gać, który zmierzy się z Samuelem Bilym z Czech. Marek Kania weźmie udział w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, które odbędą się na torze w Tomaszowie Mazowieckim.



Zespół Legii w koszykówce 3x3 weźmie udział w turnieju finałowym 3x3 Ligi, który w najbliższą niedzielę rozegrany zostanie w Katowicach (hala boczna Spodka). Transmisje zawodów będzie można oglądać w kanałach sportowych Polsatu.



Młodzieżowy zespół hokejowej Legii do lat 14 w piątek i sobotę zagra dwumecz z Bombersami Malbork, ważny w walce o drugie miejsce w tabeli i bezpośredni awans do turnieju finałowego o mistrzostwo Polski.



Rozkład jazdy:

22.02 g. 20:15 Radomiak Radom - Legia Warszawa

23.02 g. 16:45 MVV Maastricht - FC Den Haag

23.02 g. 18:00 Legia Warszawa - Gwiazda Ruda Śląska [futsal, ul. Gładka 18]



Młodzież:

21.02 g. 19:00 Legia Warszawa U-14 - Bombers Malbork U-14 [hokej, ul. Łazienkowska 6a]

22.02 g. 12:00 Probasket Mińsk Maz. U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Kopernika 9]

22.02 g. 12:30 Polonia Warszawa U-11 - Legia Warszawa U-11 [kosz, ul. Konwiktorska 6]

22.02 g. 14:30 Legia Warszawa U-14 - Bombers Malbork U-14 [hokej, ul. Łazienkowska 6a]