Waldek. - 2 godziny temu, *.chello.pl Kadry nam coś jak by ... ubywa... 🏆🥇 odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Mam nadzieje że będzie grał Ziółkowski a nie Barcia ani Jędrzejczyk odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Rasza wracaj do zdrowia jak najszybciej💪,a na tą chwilę otwiera się szansa dla Janka i nie widzę innej kandydatury.Musi grać koniecznie,a nie jakiś Barcia.To jest jego czas! odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Szczegółowe komunikaty w tym klubie, to standard. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl To oznacza tylko jedno dla Ziółkowskiego... że pójdzie na ławkę, a do podstawowej jedenastki wskoczy dziadzia Jędza odpowiedz

Praga - 3 godziny temu, *.32.106 @Koneser polskiej piłki klubowej: oby nie Jedza🤡 odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.versanet.de Niewielka strata odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Żadna strata. Tylko wk... ludzi tym pchaniem. odpowiedz

Jaaaa - 4 godziny temu, *.centertel.pl No wkoncu będzie mógł pograć Ziółkowski 😃 chyba że Feio wykombinuje cos innego ... odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Jeżeli mówią 2-3 tygodnie to trzeba liczyć minimum 2 miesiące. odpowiedz

