Tobiasz odejdzie do Motoru?

Alan - 50 minut temu, *.t-mobile.pl I to się nazywa legionista...prawda - trybunach plnocna😉 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Kolejny który całował e-Lkę na koszulce i głosił wielką miłość do Legii. Woli odejść za czapkę gruszek niż zacząć pracować. odpowiedz

Fred - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Legia zasługuje na bogatego sponsora a nie jakiegoś wiecznego gołodupca Mioduskiego … odpowiedz

Warcaby - 1 godzinę temu, *.79.26 Całe szczęście trzeba się go pozbyć za wszelką cenę i niech zabierze ze sobą Malarza💪 odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.orange.pl I po chłopie odpowiedz

łowca talentów - 2 godziny temu, *.plus.pl Smutna prawda jest taka, że chłopak nie dość, że nie rozwinął się, to wręcz uwstecznił. A teraz wyszedł z niego całkowity brak ambicji. Zamiast wziąć się w garść i walczyć o powrót do pierwszego składu, woli miękkie lądowanie poprzez transfer na prowincję. Bohater.

Tęsknię za starym, grubym, przepitym Borubarem... odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @łowca talentów:

Obrażalski Borubar, to raczej do muzeum, ale, gdyby tak Fabiański wrócił, to nie byłoby chyba najgorzej. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.aster.pl Trochę tu poczytałem odpowiedzi w swoją stronę (nazwę krótko- że się nie znam ,pisząc kulturalnie 🤬) , gdy pisałem, że:

- szacun za obronione karne w ważnych meczach, ale w ligowej młócce punktów nam zazwyczaj i najczęściej nie wybraniał;

- nikt nie wyda na bramkarza kilku milionów euro, który nie umie grać nogami, a wybicia piłki idą głównie w aut, pod aut ( ciężko o opanowanie jej) ;

- nikt nie wyda kilku milionów euro na bramkarza, co ma problem z grą na przedpolu, z oceną wyjścia do wrzutek.

Poza sztabem szkoleniowym, nim samym - bo uwierzył w swoją wielkość, winne też są trybuny, które nie potrafiły ocenić jego umiejętności "bo swój ". I co ? I ch.j . Kacper się nie rozwinął. Ale nie mamy też i Miszty, i nawet Hładuna, który nie miał takiego kredytu zaufania i czasu, bo musiał być kozakiem na już, pokazywać cuda, i udowodnić, że jest w pytę lepszy. A przy takiej dziurawej obronie jaka była, było o to ciężko. I finalnie bronił "nasz". Efekty dziś widzimy gołym okiem... - Motor 👏👏👏 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @SEBO(L): Dodałbym jeszcze, że problemy z bramkarzami a raczej problemy z dalszym rozwojem utalentowanych bramkarzy powstały po zatrudnieniu Malarza.

Może się mylę, ale uważam właśnie Malarza odpowiedzialnego za zrujnowanie tych talentów. odpowiedz

Lao - 56 minut temu, *.play-internet.pl @SEBO(L):

Ja to szanowny Kolego widzę to trochę inaczej. To do czego doprowadzono w sytuacji z Tobiaszem to papierek lakmusowy niepojętego dziadostwa jakie się w tym klubie wyrabia.

Kacper był (i w mojej opinii cały czas jest bo to jednak dzieciak w gruncie rzeczy) naprawdę dobrze zapowiadającym się bramkarzem. Krzywdę to jemu z dużym prawdopodobieństwem zrobiła pazerność działaczy, którzy już wietrzyli miliony monet za kilka chwil dobrej gry. Potem wszyscy wiemy jak było, zdarzyło się sporo wpadek, a promocja trwała mimo wszystko w najlepsze. Konkurencji jakby nie było. Przez to KT obrywał, kanalizowano w jego postaci cały hejt za brak wyników. Do tego trochę sodówki i chłopak się pogubił. Ale to jest jedynie i wyłącznie wina klubu, że nie potrafili tym odpowiednio zarządzić. Zgadzam się też z przedmówcą, że od kiedy Malarz współtrenuje bramkarzy, to dzieją się na tej pozycji jakieś cuda.

Ja tam się Kacprowi w ogóle nie dziwię, że chce z tego szajsu odejść. Jakoś do tej pory nie było mowy, że jest problem z obsadą w bramce, wszyscy młodzi świetnie rokują, a tu nagle za pięć dwunasta na łubudubu ściąga się Kovacevica. Wygląda na to, że tu nikt nad niczym nie panuje. odpowiedz

Witamina1916 - 3 godziny temu, *.plus.pl Gwiazda a nie Legionista , zamiast wziąć się do pracy i powalczyć o skład to ucieka odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Chłopak chce grać a nie siedzieć na ławie.

Jak dla mnie to świadczy dobrze o jego ambicji.

Wie że do końca sezonu tutaj nie pogra bo nie po to wzięli Kovacevica. Chce się rozwijać i grać ma 22 lata jeszcze może dużo. Przy Kobylaku to jest Pan bramkarz. To że młody z dużą fantazją to na plus . Ja też bym chciał być młody i chcieć więcej. Szkolenie bramkarzy upadło tak jak wszystko inne w tym klubie więc jak najbardziej słuszna decyzja Tobiego. Poza tym kto chce grać tam gdzie na Ciebie plują kibice Twojego klubu… odpowiedz

(L)eve(L)64 - 59 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Ronaldo: To Tobiasz pierwszy zaczął pluć na kibiców swojego klubu poprzez pajacowanie na boisku i chęć zostania celebrytą. To jego pycha polegająca na porównywaniu się w tak młodym wieku do legend bramkarskich doprowadziła do tego że uderzyła woda sodowa a główka przestała pracować. Mało tego pluje dalej bo woli uciec niż poprzez pracę pokazać że ma jaja. Widać nigdy ich nie miał. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 3 godziny temu, *.orange.pl Czyli po sezonie zostajemy z Gabrielem.....☹️ odpowiedz

Kibic Motoru - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie możecie go dać do Łacha? My chcemy bramkarza a nie ogóra 😉 odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Szpic: Tobiasz był za bardzo napompowany przez media,a tak naprawdę ma dużo mankamentów i słabą psychikę.Również w młodzieżówce puszczał farfocle.Myślę że ligowe średniaki jak Radomiak,Stal to dobre kierunki,żeby bez presji dalej się rozwijał.Musi wziąć się w garść bo przepadnie jak nie będzie bronił.Mysle też, że za dużym jest luzakiem,a to niedobre podejście.Osobiscie za nim nie przepadam,działa mi na nerwy,ale nie przypominam sobie bym go jakoś bardzo krytykował.U nas na bramce zupełnie nie przekonuje,jest bardzo niepewny.Ja bym go w ogóle sprzedał a jak już w kogoś inwestować to w Zielińskiego. odpowiedz

Kacperek - 3 godziny temu, *.chello.pl na 100 % bedzie w Motorze 😎 Mioduski i Jakubas to dobrzy koledzy, w przyszłości pomoc w jedna i druga stronę... odpowiedz

Dariusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie lubię go za to pajacowanie. Był zbyt pewny siebie, zachowywał się jakby był niewiadomo jaką gwiazdą. odpowiedz

pio - 2 godziny temu, *.plus.pl @Dariusz: dokladnie , chcial być "kontrowersyjny" a wyszło żałośnie i śmiesznie , pajacowanie wyszło mu bokiem i obawiam się że już nic z tego nie będzie odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Trafił swój na swego odpowiedz

lubelskie - 3 godziny temu, *.31.17 Tobiasz "L" w sercu..... ? odpowiedz

Loczek - 4 godziny temu, *.aster.pl Za darmo go zawiozę na miejsce... odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl @Loczek: to samo większość pisała jak był u nas Miszta. A teraz wielki płacz że nasz najlepszy bramkarz gra w Portugalii

Jesteście żałośni odpowiedz

Beton - 4 godziny temu, *.chello.pl urażona duma ? trzeba było pokazać na boisku, że masz jaja a nie strzelać fochy. odpowiedz

Jarek - 4 godziny temu, *.129.220 Trzeba było go sprzedać, kiedy był coś warty. Ale krzyczeliście że 10 baniek będzie za niego 😂. Teraz wypożyczenie do Puszczy po sezonie na rok do Wisły Puławy i koniec kontraktu. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl Dopłacić żeby poszedł, bo jest cienki jak sik pająka i mentalnie ma 14 lat odpowiedz

Szpic - 4 godziny temu, *.chello.pl Odnoszę wrażenie że chłopak nie dał rady na tym poziomie wymagań jakie powinien udźwignąć w Legii. Pytanie czy problem tkwi w nim (jego głowie i mentalności), czy też ci , którzy się nim zajmują nie potrafią go właściwe pokierować. Z upływem czasu widoczny był brak postępów, a wręcz regres jego formy. Czy w tym klubie cokolwiek działa? Mam poważne wątpliwości. odpowiedz

Henryk - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Szpic: myślę że to i to o czym mówisz. Bramkarz w Legii to powinien być kozak, trochę nie równo mieć pod sufitem, anie strugać pajaca. Już mu wcześniej trochę odbiła palma, a nic nie osiągnął, a wystarczyło walnąć pięścią w stół i zagonić jeszcze do większej roboty żeby się rozwijał.Umiejętności może ma, tego mu zarzucić nie trzeba ale nie na miarę Legii. odpowiedz

J - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Szpic: Chciał grać Boruca no i przesadził. Do tego trzeba mieć mocną głową i umiejętności. Chyba zabrakło i pierwszego i drugiego odpowiedz

Peter - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Tego się chyba nikt nie spodziewał :-b odpowiedz

