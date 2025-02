Graffiti

Legioniści - szukamy ścian na grafy!

Czwartek, 13 lutego 2025 r. 09:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia jest coraz lepiej widoczna na murach Warszawy, Mazowsza oraz w miejscowościach, gdzie prężnie działają legijne fankluby. UZaLeżnieni w ostatnim roku wykonali rekordową liczbę grafów - zarówno legalnych, jak i tzw. nielegali. W tym roku liczba legijnych prac ma być jeszcze większa. A pomóc w tym może każdy z Was!









Jeśli znacie właściciela lokalnego sklepu, zarządcę bloku, placu z murkami - porozmawiajcie nt. możliwości udekorowania go efektownym grafem. Zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość prywatną na FB lub Instagramie do UZL.