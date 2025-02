LK: Wyniki potencjalnych rywali Legii. Porażki TSC i Molde

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Oglądałem mecz Jagi i niestety widzę że oni obecnie mają dwóch dobrych napastników a my żadnego w formie. Ostatni raz kiedy u nas ktoś tak potrafil strzelać to Kramer przed odejściem. Niestety patrząc na to nie widzę szansy w każdych rozgrywkach jakie gramy...

Mam nadzieję że jednak kupią dobrego napadziora ale realnie nie wierzę w to.

Tak naprawdę to całą jesień graliśmy bez 9. Gial dla mnie to max 10.

odpowiedz