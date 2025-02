Z obozu rywala

Puszcza przed meczem z Legią. Tułają się blisko dna

Piątek, 14 lutego 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 20:15 Legia Warszawa zmierzy się przy ul. Łazienkowskiej 3 z Puszczą Niepołomice - drużyną, której w Ekstraklasie nie udało się jej jeszcze pokonać. Niepołomiczanie bronią się przed spadkiem, jednak w trakcie sezonu potrafili postawić się znacznie mocniejszym ekipom. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala "Wojskowych".