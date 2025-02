Alfarela: Przemowa trenera od razu mnie przekonała

Czwartek, 13 lutego 2025 r. 21:40 źródło: goal.pl

Po półrocznym pobycie w Legii Migouel Alfarela został wypożyczony do Grecji. Francuz udzielił wywiadu portalowi goal.pl, w którym opowiedział o dotychczasowym pobycie w stolicy Polski. - Zrobię wszystko, co trzeba, by pomóc Legii osiągnąć jej cele i zostawić coś pozytywnego po sobie. Jestem zdeterminowany, aby udowodnić moją wartość w tym klubie. Tak, aby kibice jak najlepiej mnie zapamiętali - mówi zawodnik.









- Może to zdziwić wielu, ale relacje z Goncalo Feio mam bardzo dobre. Przed podpisaniem kontraktu odbyliśmy długą wideo rozmowę, z moją żoną w roli tłumacza. To, co mnie ujęło, to czas, który trener poświęcił na rozmowę, nie tylko o projekcie sportowym, ale również o klubie, wymaganiach, środowisku, życiu w Polsce… Wszystko szczegółowo opisał, z niezwykłą przejrzystością i pasją. Wyjaśnił mi dokładnie, dlaczego chciał zawodnika takiego jak ja, jak zamierza mnie wkomponować w zespół i jaką rolę widzi dla mnie. Jego przemowa przekonała mnie od razu. Szczerze mówiąc, to “prawie” dla niego podpisałem kontrakt. Jego projekt wokół mnie był jasny, ambitny, a ja miałem pełne zaufanie do niego - wyjaśnił Alfarela.



