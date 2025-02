Zapowiedź meczu

Do trzech razy sztuka?

Piątek, 14 lutego 2025 r. 20:17 Wiśnia , źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia Warszawa podejmie Puszczę Niepołomice w spotkaniu 21. kolejki Ekstraklasy. Ostatnie wyniki "Wojskowych" były ogromnie rozczarowujące - zdobycie jednego punktu w pierwszych dwóch meczach roku nie spodziewali się nawet najwięksi pesymiści. Przed graczami Goncalo Feio zadanie niełatwe, choć rywale zajmują miejsce w strefie spadkowej. Wszystkie trzy potyczki z Puszczą w Ekstraklasie kończyły do tej pory remisami.