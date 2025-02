Komentarze (33)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

geds - 1 godzinę temu, *.aster.pl Chodyna do rezerw. Co za nieudacznik. Nie wiem czy coś przeoczyłem, ale wg mnie tylko raz nie stracił piłki, gdy oddał ją do tyłu. odpowiedz

Ursus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Chodyna i Gual to nie są piłkarze niestet odpowiedz

Kowal - 2 godziny temu, *.orange.pl Niby kontratak to najłatwiejsze w ofensywie. Legia nie umie. Nie umiemy bronić stałych fragmentów, nie za bardzo umiemy z pozycyjnego i nie umiemy kontrataku. Mamy deficyty. Ale liga jest tak słaba, że jesteśmy w grze o tytuł. odpowiedz

Zły Krasnolud - 2 godziny temu, *.centertel.pl co ci się nie zmieniło? Chodyna poszedł na ławkę, Augustyniak na ławkę, garją pierwszy raz w tym roku w pierwszym składzie Oyedele i Mojito na lewej pomocy. Ziółkowski za Pankova. poebany jestęs czy co? odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.201.54 Chodyna pakuj mandzur,nie twój poziom kopaczu odpowiedz

Gocław. - 2 godziny temu, *.167.2 Tak powinny trybuny wglądać 5 lat temu przez cały mecz to dzisiaj nowy właściciel dał by nam już ze 3 mistrzostwa i grę w Lidze Europy, a nie wstyd przez lata i puste półki na puchary. odpowiedz

Oliwier2017 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legia dziś mogła strzelić więcej goli 💪❤️🤍💚🖤 odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl faja to ze nie zgłosiłeś do LK urbanskiego kosztem biczaiczana... odpowiedz

Alt - 2 godziny temu, *.. Nie wiem jak Wam ale mi Gual działa na nerwy. Same straty, złe decyzje. Może Pekhart lepiej zagra odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.182.232 Drewniaku,jak bramkarz jest na 20 metrze to go lobujesz! odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Chodyna za tą akcję powinien zejść z boiska mimo tego że dopiero wszedł. Piłkarski debil... odpowiedz

AA - 2 godziny temu, *.201.54 @R: 100% racji i jeszcze mega slaby odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.plus.pl Zy może mnie ktoś oświecić czemu miało służyc wybecelowanie 2,5 mln euro za Rubena?

To co on wyczynia w tej rundzie a szczególnie w dzisiejszym meczu to woła o pomstę do nieba. Niestety ale Kiełbowiczem to on nie będzie. odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl @JACUNHO: chyba chodzi o to, że podoba mu się w Warszawie i nie chce, by zgłosił się po niego inny klub. odpowiedz

Muchito - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @JACUNHO: kielbowiczem? Żartujesz prawda? odpowiedz

Beck - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Nie kompromituj się.skontaktuj się z jacunho,on ci wytłumaczy kto to był Kiełbowicz. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.182.232 Wszystkim się dostało oprócz "legendy".Tłumaczę więc umysłowo ułomnym,nie ma nowego dyr.sportowego,bo dalej nim jest Zieliński i to jest jego kolejne "okienko",co widać słychać i czuć. odpowiedz

Zosiek - 2 godziny temu, *.plus.pl Najsłabszy na boisku vinagre, piszę to nie pierwszy raz, totalnie przereklamowany patałach odpowiedz

Korek - 3 godziny temu, *.chello.pl Pierwsze piętnaście minut na...trybunach, to kibicowskie MŚ; brawo ! odpowiedz

(L)eming - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Korek: Oprawa roku 100% odpowiedz

Fabrizio Romano - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Z Kapuadiego trener zrobił napadziora i szafa gra🤣👍👍👍👍👍👍 Po co kupować napastników skoro mamy stoperów😜 Brawo Steve💪 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Fabrizio Romano: jeszcze się okaże że ten osioł Oyedele uszkodził nos Kapuadiemu.Co za cienias,nie mogę na niego patrzeć. odpowiedz

mIODUSKI MUSI ODEJSĆ - 3 godziny temu, *.centertel.pl "To są trybuny na miarę zarządu Legii" - Pustaki :) odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl Cóż za widok na trybunach . Wkońcu Mioduski zobaczy ile kibice znaczą dla tego klubu a nie na odwrót odpowiedz

(L)eming - 3 godziny temu, *.vectranet.pl To są kibice na miarę Legii Warszawa 👏👏👏 odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ławka rezerwowych to dobra na 1 ligę. odpowiedz

Dr Zimno - 4 godziny temu, *.orange.pl Jest zimno, więc jak przegramy albo zremisujemy to będą się tłumaczyć pogodą.👍 odpowiedz

Leon2401 - 4 godziny temu, *.35.6 Ten debil caly czas gra tym samym skladem. Nie nie zmienia precz z faja odpowiedz

KrystekLegia - 4 godziny temu, *.chello.pl Ale szeroka kadra.... Szybko działaja da się da się xd auu tylko zwycięstwo.... 😎 odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl .............................. Kovačević .......................

Barcia ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Jędrzejczyk

................... Oyedele ... Kapustka ...................

Wszołek ............... Morishita ............. Vinagre

.......................... Pekhart ...............................

LEGIA Mistrz !💪 odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Czemu na rezerwie Tobiasz a nie Kobylak? Przecież wygrał rywalizację na zgrupowaniu? odpowiedz

DamianChicago - 5 godzin temu, *.myvzw.com Powodzenia w walce w powietrzu z takim składem…🙏 Trzeba szybko strzelić dwie bramki i spokojnie dowieźć zwycięstwo odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @DamianChicago: Miałeś nosa. U buka byłeś? :) odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.