Feio: Mogliśmy strzelić dużo więcej bramek

Sobota, 15 lutego 2025 r. 23:25 Mishka, źródło: Legionisci.com

Goncalo Feio (trener Legii): Podobnie jak kibice, chcemy wygrywać, seryjnie zdobywać mistrzostwo, chcemy grać w pucharach.









O Vinagre

Nie był to najlepszy mecz w wykonaniu Rubena, przegrał kilka pojedynków w obronie, ale był jednym z motorów napędowych w ofensywie, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie asekurował Kapuadiego, asekurował przy ataku. On wciąż wraca do formy po przerwie. Uważam, że jest jednym z najlepszych zawodników w naszej lidze, na pewno na swojej pozycji. Radzę wam się nim nacieszyć, bo myślę, że długo w Polsce nie zostanie, a nieczęsto mamy tu takich piłkarzy.



O Gualu

Mamy realne szanse dotrzeć do 100 bramek strzelonych w sezonie. Kiedy zdarzyła się taka sytuacja? Nigdy. Dzisiaj też mogliśmy strzelić dużo więcej. Tydzień temu też, przy xG 1,84 do 0,25 rywala. Optowałbym jednak, żebyśmy częściej zaliczali czyste konta. Ocenimy występ Guala z drużyną i samym zawodnikiem. Miał dobre momenty, zagrywał piłki, które pozwalały rozwijać ataki, spełniał rolę w pracy w obronie i reakcjach po stracie, poświęcił się dla drużyny. On sam, drużyna, ja i kibice oczekujemy bramek. Nikt nie chce strzelić bardziej niż on. Musimy wymagać od niego wykończenia akcji, ale też stwarzać mu ich więcej. Jak pojawia się problem, to nie można udawać, że go nie ma, pozostaje pracować nad rozwiązaniem.

Nie zakładam scenariusza, że nie przyjdzie napastnik. Ktoś tu trafi.



O Kapuadim

Wiadomo, że to nie przypadek, że Legia wygrała z Puszczą w lidze po raz pierwszy. Zwycięstwo powinno być bardziej okazałe, ale musieliśmy zostawić sporo zdrowia, determinacji, żeby wygrywać pojedynki, także w powietrzu. To wynika ze stylu gry przeciwnika. Steve zderzył się w powietrzu z innym zawodnikiem. Raczej nie ma złamania, ale ciężko było powstrzymać krwotok. Uznaliśmy, że lepiej dokonać zmiany. Jędrzejczyk pasuje do stylu gry przeciwnika, dał bardzo dobrą zmianę. Myślę, że Steve będzie normalnie do dyspozycji za tydzień.



Debiut Olewińskiego

Olewiński kończy dziś 19 lat. Zadebiutował dzięki swojej ciężkiej pracy. To jeden z motorów napędowych drugiej drużyny w rundzie jesiennej, podjęliśmy decyzję, że nie sprowadzimy zawodnika do rywalizacji dla Wszołka, tylko będziemy stawiać na niego. Dawał sygnały, że się rozwija, szybko uczy. Najważniejsze, żebyśmy go częściej widzieli na boisku. Dziś wykonał pierwszy krok, teraz musi się dalej rozwijać.



O Oyedele

Mówiłem jasno, że mamy 3 zawodników, których musimy doprowadzić do formy - Vinagre, Elitim i Oyedele. W tygodniu prezentował dyspozycję umożliwiającą mi wystawienie go na boisko od pierwszej minuty. Zagrał dobrze. Jak zawsze, jest coś do poprawy, ale dał nam bardzo dużo. Cieszę się, bo jest Polakiem, jest młodzieżowcem. Dzisiaj kończyliśmy mecz z 8 Polakami na boisku, to nie jest łatwe. Zacząć mecz z 2 młodzieżowcami, a dużą jego część grać 3 młodzieżowcami - to też nie jest łatwe. Cieszę się, że Elitim z meczu na mecz zaczyna przypominać siebie, jakiego znamy. Im więcej zawodników będzie w swojej najlepszej formie, tym lepiej.