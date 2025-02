Konferencja

Tułacz: Daliśmy kompletnie ciała

Sobota, 15 lutego 2025 r. 22:54 Mishka, źródło: Legionisci.com

Tomasz Tułacz (trener Puszczy): Gratulacje dla Legii za zwycięstwo. Szczególnie tym, co działo się do przerwy Legia zasłużyła na wygraną i mogła wygrać wyżej. Zawiedliśmy samych siebie. Graliśmy inaczej niż chcieliśmy, nie robiliśmy tego, co sobie założyliśmy i co trenowaliśmy. Daliśmy kompletnie ciała.









W przerwie była męska rozmowa, która spowodowała, że wyglądaliśmy w drugiej połowie inaczej. Nie stwarzało to wielu sytuacji, ale jak mamy przegrywać z takimi rywalami, to przegrywajmy z twarzą i zachowaniem tych zasad, które są potrzebne, żeby zostać w lidze.



Każdy rywal jest do pokonania, ale trzeba być odważnym, zdeterminowanym i dawać wszystko, żeby się przeciwstawić, być blisko rywala, który posiada piłkę. Graliśmy z bardzo dużą bojaźliwością, sami pomagaliśmy Legii, popełnialiśmy błędy. Chcę podziękować piłkarzom za tę drugą połowę, bo to był jedyny pozytyw, na którym można coś budować. To nie było, kiedy Legia nam coś strzeli, ale ile strzeli bramek. Tak to wyglądało.