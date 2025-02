Legia nie odpuszcza

Sędziowie

Główny: Wojciech Myć

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Dawid Golis

Techniczny: Marcin Szczerbowicz

VAR: Piotr Lasyk

AVAR: Krzysztof Myrmus



Pogoda:

Temperatura -5°C

Ciśnienie 1020 hPa

Wilgotność 86%



Komentarze (39)

Mateusz z Gór - 27 minut temu, *.orange.pl Dobry mecz. Legia od początku wyglądała jakby była lepiej przygotowana do warunków tego spotkania. W zasadzie cała drużyna pracowała na to zwycięstwo. Jedynym zawodnikiem, który w mojej ocenie zagrał źle był Chodyna. Miał dwie idealne akcje, które koncertowo zepsuł. W obu sytuacjach pokazał braki mentalne i techniczne i zachował się jak gracz z okręgówki. Najpierw klasyczne kopnięcie byle jak w bramkarza, byle tylko nie wywalić się na piłce albo coś w tym stylu a potem kontra, w której klasyczne podania bez sensu do kolegów, byle tylko nie wziąć na siebie odpowiedzialności i nie zepsuć bardziej. Tak można grać półzawodowo w niższych ligach, nie w Legii. Ogólnie uważam, też że Puszcza zaskakująco słabo zagrała. Taktycznie całkowicie oddali grę Legii, ale nie wycofali się, co pozwoliło Legii na szybkie wyprowadzanie ataków. W takiej grze Kapustka wyglądał bardzo dobrze, zupełnie inny gracz niż przed tygodniem. Dzisiejszy mecz pokazał również, jak ważnym piłkarzem na tle słabych kolegów jak Biczachczian czy Chodyna będzie wiosną Morishita, którego przebojowość natchnęła kolegów do doskoków i gry z zębem. Ziółkowski zagrał fajny mecz i znów zrobił asystę podeszwą, choć tym razem było w tym więcej przypadku. Na pewno pokazał dziś, że warto częściej z niego korzystać, szczególnie że jest piłkarzem o innych atutach niż Pankov, więc na niektórych rywali będzie pasował lepiej. Kapuadi wyrasta na lidera defensywy. Widać, że czuje się pewnie. Oyedele przypomniał o swoich umiejętnościach indywidualnych. Liczę, że z każdym meczem będzie się coraz lepiej ustawiał na boisku, bo tylko to sprawia, że w meczach ma przebłyski zamiast błyszczeć cały czas. Gual zagrał dobrze, umiejętnie wykorzystywał swoje atuty na śliskiej murawie. Biczachczian znów nijako, ale ok, choć cały czas brakuje mu automatyzmu i wiary w to, co chce na boisku wykonać. Kovacevic wyglądał super pewnie. Nawet ta akcja, gdzie mu próbowali rzucić za kołnierz to był gotowy tej piłki sięgać pod poprzeczką. Naszym pozostałym bramkarzom w takich sytuacjach brakuje zazwyczaj jakoś metra do piłki. Strata do lidera zmalała i tak jak mówiłem przed tygodniem, jeśli uda się od teraz wygrywać 2/3 mecze to będzie mistrzostwo. Pierwszy z trzech za nami. 🚀🚀🚀 odpowiedz

Darek - 38 minut temu, *.tpnet.pl Patrzę teraz i widzę 108 kilometrów przebiegniętych przez drużynę. To też jest śmiech na sali. Kiedyś biegali po 118-120 kilometrów przy trzech zmianach. A dzisiaj 5 zmian i po 10-12 kilometrów mniej. Banda leni. odpowiedz

Paczkomat - 42 minuty temu, *.103.210 Wygrać mecz mając w składzie Vinagre, Guala i Chodynę to jest mistrzostwo świata!! odpowiedz

On - 28 minut temu, *.orange.pl @Paczkomat: 👍 odpowiedz

Cezar. - 48 minut temu, *.centertel.pl W trzech meczach 4 punkty,ale Radomiak czeka i z taką grą może być 4 punkty w czterech meczach,ale to chyba jeszcze przyzwoicie,jjak na taka grę i skład ,plus to zero z tyłu ,bramkarz pewny tak dalej trzymać 👍 odpowiedz

Podobala mi sie gra Ziolkowskiego... - 1 godzinę temu, *.orange.pl 💪 odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mój kot zagrałby dzisiaj lepiej niż Gual. To poziom przedszkola, a dzielnie po wejściu pomagał mu w tym Chodyna. odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tylko, żeby ktoś nie zaczął zaraz kalkulować, że jeszcze mamy szansę na coś innego niż puchary... Tutaj trzeba ze 3-4 solidne transfery. A napastników to dwóch i trzeci w lato... odpowiedz

Kary - 1 godzinę temu, *.chello.pl Cieszy pewny i sprawdzony bramkarz, choć w pierwszej połowie strącał sople z bramki. Na pewno to cenny nabytek. Kapuadi z początku gry w Legii nie do porównania, widać, że mu się chce. Kapustka, mam nadzieję że pójdzie do przodu z formą, natomiast ,,krótkie nachy,, jak zwykle potyka się o własne nogi. Szkoda tych pkt bo po trzech zwycięstwach bylibyśmy zrównani z łachem. odpowiedz

Nickt - 1 godzinę temu, *.160.146 Rozwiązanie jest proste. Gual do rezerw. Kapuadi do ataku. Za niego dopóki nie wróci Pankov to Wójek. To jest proste. odpowiedz

Aqq - 1 godzinę temu, *.media.pl Brawo Legia! Po raz pierwszy w historii udało się wygrać z Puszczą w lidze a to już 4 mecz. Kibice żenada. Typowi wierni fani zwycięskich drużyn odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl mioduski wypi....j odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.95 gual biczachczjan i chodyna to jakis sabotaz. kompromitacja. wstyd. masakra !!!!! odpowiedz

Kunta Kinte - 1 godzinę temu, *.164.156 @majusL@legionista.com: Jeszcze Vinegrete

Odj...ło mu po wykupieniu, popisuje się tylko i traci piłki. odpowiedz

Graham - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kontry to dramat! Gual i Chodyna dno! My potrzebujemy dwóch napastników bo jakiś uraz czy kartki i znowu gramy paralitykiem Gualem odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl I co nam da jedna wygrana na trzy mecze? Za tydzień znowu będzie w d...ę. Atak dalej nie istnieje. W zarządzie dalej amatorzy. Dzisiejsze zwycięstwo to reanimacja trupa. Kolejny tydzień minął i napastnika jak nie było tak nie ma. Słyszymy tylko bajki o tym jak to zarząd ciężko pracuje a efektów zero.

Przecież to nie jest drużyna, która wygra 5,6 czy 8 meczów z rzędu. Jedno zwycięstwo na miesiąc z 16 drużyną w tabeli. Też mi wyczyn.

Zarząd i tak ma wzmocnienia w du...e. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gual i Vinagre=dno odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.netfala.pl I uj trener wiewiórka Faja zadowolnony.............triumf nad puszczą przechodzi ludzkie pojęcie. A poważnie dalej gramy piach i muł............... żeby się całą 2 połowę bronić przed spadkowiczem, zamiast mu zapakować jeszcze ze 3 bramki... to jest tragedia obraz nędzy i rozpaczy tego klubu cóżeście Faja z zarządem zrobili z tą druzyna .................. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Syn trenera: 100% racji Chodyna to jakaś farsa nie pilkarz kolejny raz obok meczu kto go kupował....dramat....Z nim i Gualem gramy w 9 dobrze ze chociaż bramkarz jest... odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Gwiazdy popadna teraz w samozachwyt i oby nie zaczęli marzyć i snuć odległych planow bo to była tylko Puszcza a każdy kolejny mecz jest dla nich z gatunku arcy waznych

Zobaczymy czas pokaże jak będzie. odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wszołek bez formy , Chodyna zapomniał jak się w piłkę gra , Gual to drewno , Oyedele słaby ale chociaż walczył o każdą piłkę , Urbański mnie nie przekonuję , najważniejsze to 3 punkty , ale gola jak zwykle napastnik nie strzelił , tęsknię za tymi czasami Kante &Niezgoda czy Nikolic &Prijovic , wtedy mieliśmy napastników, zarząd Legiunii Won !!! odpowiedz

Legia to MY - 1 godzinę temu, *.33.25 Łamistrajki wypad z Łazienkowskiej 3! odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.45 @Legia to MY: A co z hasłem "Czy na dobrą czy na złe"? odpowiedz

Ja1916 - 56 minut temu, *.. @Legia to MY: a to jakiś strajk jest? Z oświadczenia NS nic takiego nie wynikało... odpowiedz

Janusz - 42 minuty temu, *.151.116 @Legia to MY: pikniku sukcesu. Zapomniałeś czy wygrywasz czy nie... Żenada nie mieć własnego zdania odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl 3pkt ciesza ale bramek powinno byc przynajmniej 5 wymeczone zwyciestwo brak napastnika i juz odpowiedz

Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl Udręka, męka ale trzy punkty i to najważniejsze. Więcej dobrego nie da się o tym meczu powiedzieć.



Ciekawostka: wygrana, choćby i wymęczona, jak dziś, z Koroną i Piastem spowodowałaby zrównanie się punkami z Lechem i drugie miejsce. odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Bartek Kapustka moim zdaniem wygląda przyzwoicie, Ziółek i Kapuadi też, ale dalej już jest gorzej. Vinagre uznał, że status najdroższego piłkarza naszej ligi pozwala mu odstawiać maniane na boisku. Co to miało być te próby czarowania zwodami jak z liceum. Rywal dziś postawił ciężkie warunki: będziemy wam podawać piłkę, ale obiecajcie, że goli z tego nie będzie za dużo. I co gorsza nasi się na to zgodzili. Ważne jednak, że meczyk był na świeżym powietrzu to się chłopaki przewietrzyli przed kolejnym meczem o wszystko to im dobrze zrobi. Może w następnym meczu ślimak ruszy się sam do piłki i nie trzeba go będzie popychać. Jako kibic szczerze w to wierzę, bo mi k… pozostało.🏆 odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Słaby ogral słabszego. Chodyna i Gual co oni robią w Legii poza braniem kasy. odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pierwsza połowa o dziwo niezła. Chciało się biegać piłkarzykom. Natomiast w drugiej zobaczyliśmy to co ogladamy cały sezon. Gual i Chodyna powinni zostać zesłani do rezerw żeby przemyśleć pewne rzeczy. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Udało się 2:0 ledwo co. A powinno być z 5:0 albo jeszcze więcej. No ale bramkarz odpowiedni już jest....jeszcze tylko obrona i pomoc a o napastnikach to możemy sobie tylko pomarzyć bo Gual to jest napastnik jak z piosenki Pana Rysia Rynkowskiego.....nic nie robić nie mieć zmartwień chłodne piwko w cieniu pić. Najważniejsze jest zwycięstwo i 3 punkty. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co za czasy. Cieszymy się ze zwycięstwa z Puszczą. Brawo odpowiedz

Tutejszy - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Obcy: ja tam ZAWSZE cieszylem die ze zwyciestw Legii odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl Chodyna, ty beztalenciu nie kwalifikujesz się do gry w rezerwach. Spadaj, nic z ciebie nie będzie. Trenerze wstaw do składu byle kogo z rezerw i będzie lepszy od tego drewniaka. odpowiedz

... Nie urwało - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mega słaba dziś ta puszcza była . Nie wiem czy nie trudniej grałoby się bez nich na boisku . Sami nie naciskani takie stówy pod bramką wykładali że szok . Szkoda tylko , że nikt ze sztabu nie pomyślał i nie wstawia się Napastnika z juniorów w takich meczach . No Pokonaliśmy Mega Puszczę to teraz wszystkie Listy możemy potargać i wyrzucić do kosza . I na następnym meczu znów Disco Polo z Nie poddawaj Się..🤣 odpowiedz

jeszcze tylko oddać do schroniska - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de Hodyne💩i Głala💩 a powinno być coraz lepiej



ciężko gra się w 9 odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten Chodyna to kompletny debil.

2 razy Legia wychodzi 4:1 i dwa razy ten pajac to zj@bał koncertowo. Rezerwy do końca życia! To się nawet na Orlik nie nadaje. odpowiedz

janosik1906 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kapuadi po raz kolejny robi robotę za "napastników" . Gual jak zawsze . Chodyna porażka . odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Gual, Chodyna, Vinagre, Biczachczjan jeśli macie honor, to oddajcie całą pensję na chore dzieci. Nie zasługujecie na wypłatę. odpowiedz

