Futsal

Rekord Bielsko-Biała 8-0 Legia Warszawa

Środa, 19 lutego 2025 r. 21:47 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 22. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrali z Rekordem Bielsko-Biała 0-8. Do przerwy legioniści przegrywali 0-5. Kolejne spotkanie rozegrają 23 lutego o godz. 18 z Gwiazdą Ruda Śląska.









Już w 2. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po tym, jak mocno na bramkę uderzył Eric Panes. W 7. minucie było już 2-0. Zawodnicy Rekordu dobrze wykonali stały fragment, a do siatki trafił Matheus Ferreira. Chwilę później gospodarze wyszli z szybką akcją, a Kacper Pawlus tylko dołożył nogę i mieliśmy kolejne trafienie. W 12. minucie było 4-0 po niefortunnym wybiciu piłki przez Andre Luiza i samobójczym trafieniu. Minęła minuta, a gospodarze wyszli z szybką kontrą i skutecznie piłkę do bramki posłał Miłosz Krzempek. Na 2 minuty przed końcem pierwszej połowy jeden z zawodników Legii wybił piłkę zmierzającą do pustej bramki.



Początek drugiej połowy był już znacznie spokojniejszy. Kilka sytuacji stworzyli także zawodnicy Legii, choć brakowało skuteczności. W 32. minucie padła szósta bramka dla Rekordu. Po rzucie rożnym piłka odbiła się tak, że spadła wprost na nogę Pawlusa. Siódmą bramkę w 37. minucie zdobył Dela. Jeszcze w 39. minucie legioniści stracili piłkę, a świetne podanie wykorzystał Kamil Surmiak, podwyższając na 8-0. Chwilę później mogło być 9-0, ale rywale trafili tylko w poprzeczkę.



Rekord Bielsko-Biała 8-0 (5-0) Legia Warszawa

1-0 - 01:30 Eric Panes

2-0 - 06:13 Matheus Ferreira

3-0 - 06:56 Kacper Pawlus

4-0 - 11:30 Andre Luiz (sam.)

5-0 - 12:12 Miłosz Krzempek

6-0 - 31:19 Kacper Pawlus

7-0 - 36:26 Dela

8-0 - 38:33 Kamil Surmiak



Rekord: 84. Bartłomiej Nawrat, 4. Dela, 7. Matheus Ferreira, 9. Eric Panes, 11. Stefan Rakic

rezerwa: 20. Jakub Florek, 3. Miłosz Krzempek, 5. Kamil Surmiak, 13. Martin Dosa, 21. Michał Marek, 22. Kacper Pawlus



Legia: 13. Ignacio Casillas, 7. Andre Luiz, 9. Michał Klaus, 15. Christian Rodriguez, 80. Victor Delgado

rezerwa: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 8. Denis Lifanow, 10. Rui Pinto, 25. Jarosław Żmijewskij



