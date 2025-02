Trwa 22. kolejka Ekstraklasy. Kompromitacja Legii

Remisem Piasta Gliwice ze Stalą Mielec rozpoczęła się 22. kolejka Ekstraklasy. W drugim piątkowym meczu Raków Częstochowa wygrał z Górnikiem Zabrze. W sobotę Śląsk przegrał w Kielcach i póki co, pewnym krokiem zmierza do pierwszej ligi. Widzew doznał wysokiej porażki z Pogonią z Pogonią. Z kolei Legia w kompromitujący sposób straciła 3 punkty w spotkaniu z Radomiakiem. W niedzielę aktualnie liderujący Lech podejmie Zagłębie, natomiast Jagiellonię czeka wyjazd do Krakowa. Na zakończenie kolejki zaplanowano spotkanie pomiędzy Motorem i GKS-em Katowice.

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Hiszpan - 28 minut temu, *.telnaptelecom.pl Feio umie zaskoczyć. Myślałem ze mecz z Piastem to dno dna ale dokopał sie nizej w kwestii żenady. Czy z czołówką jeszcze pogłębi ten syf? odpowiedz

Wolfik - 31 minut temu, *.chello.pl Seozn ligowy mamy zasadniczo "z głowy". Nieistotne jest bowiem czy zajmiemy 4-te czy 7-me miejsce w ligowej tabeli. Jagiellonia, Raków, Lech mają zdecydowanie lepsze składy, Pogoń zresztą też. Jagi w PP z taką grą nie przejdziemy, zaryzykuję stwierdzenie że jesli nic się nie zmieni, to jesteśmy bez szans. LKE skończymy pewnie na Molde. I tak przyszłym sezonie zostaniemy z niczym.



Tak można się bawić w nieskończoność. Pytanie tylko, po co? odpowiedz

Bibi - 36 minut temu, *.fastarswiatlowod.pl Transfery nie uzdrowią, tutaj jest potrzebna konkretna przebudowa. odpowiedz

Tylko Legia - 39 minut temu, *.interkam.pl Wiecie czy różnił się M.Rosolek od Chodyny,Barcie,oyadele,goncewalesa,i wielu innych paprokow -byl Legionistą i miał ambicje. odpowiedz

Szpic - 41 minut temu, *.chello.pl Były dyrektor sportowy (J. Zieliński) jest w największym stopniu odpowiedzialny za obecny stan drużyny, a to dlatego że obciął jej jaja rezygnując lekką ręką z Josue. Obecnie przyłożył do tego swoje "nadtrener" Feio i oczywiście zarząd pozbawiając klub na długie tygodnie ważnego elementu tj. nowego dyrektora sportowego. odpowiedz

LWi - 49 minut temu, *.. I znowu w łeb z tym śmiesznym Radomiakiem, nie wiem o co tam chodzi, ale kolejny rok im utrzymanie zalatwiamy odpowiedz

Legionista - 50 minut temu, *.net.pl Powinni dostać kary i grać za darmo inaczej wypad z klubu odpowiedz

Janusz - 58 minut temu, *.151.116 No to czekamy teraz na ruch kumatych. Pakt o nieagresji z Miodkiem przejdzie do historii odpowiedz

Hihi - 59 minut temu, *.chello.pl Więcej zagranicznego szrotu odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.com.pl Chyba nadszedł czas na zmianę trenera. odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr No niestety ale trzeba przyznać że Jagiellonia najbardziej zasługuje na mistrza.A my jak jakimś cudem załapiemy się na puchary to będzie sukces. odpowiedz

Hiszpan - 59 minut temu, *.telnaptelecom.pl @MarioL: A moim.zdaniem bedzie

1. Raków

2 Jagielonia

3Pogon

4Lech odpowiedz

MAKEN - 2 godziny temu, *.151.165 No to już jest dno, dna. Jak można przegrywać z takimi ogórami ? Przecież to wieś tańczy i śpiewa. Wieśmak z dna tabeli ogrywa Legię. Zabierzcie z Legii tego konusa z Portugalii. Niech spitala na szczaw!!! Przegrywają ze zbieranina przypadkowych piłkarzy z bazaru. To wstyd!!! odpowiedz

SeboL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawe, czy czasem tak z miesiąc temu 🤔Koulouris nie był do wyciągnięcia🤔

Boję się co to będzie z tego Szkurina… odpowiedz

BaboL - 3 godziny temu, *.tele2.se @SeboL:

Nawet jak by był... to nie dla psa kiełbasa 😁 odpowiedz

Maków Maz. - 1 godzinę temu, *.plus.pl @SeboL: Pogoń chciała trzy miliony euro, nie stać Mioduskiego na takie wydatki. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.