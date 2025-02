Wyniki 22. kolejka Ekstraklasy. Legia piąta

Remisem Piasta Gliwice ze Stalą Mielec rozpoczęła się 22. kolejka Ekstraklasy. W drugim piątkowym meczu Raków Częstochowa wygrał z Górnikiem Zabrze. W sobotę Śląsk przegrał w Kielcach i póki co, pewnym krokiem zmierza do pierwszej ligi. Widzew doznał wysokiej porażki z Pogonią z Pogonią. Z kolei Legia w kompromitujący sposób straciła 3 punkty w spotkaniu z Radomiakiem. W niedzielę Lech wygrał z Zagłębiem, a Jagiellonia tylko zremisowała z Cracovią. Na zakończenie kolejki Motor po ciekawym meczu pokonał GKS.

WoLa - 23.02.2025 / 21:05, *.centertel.pl To nie jest kompromitacja tylko patrząc na transfery i poziom trenerski w Legii i zarządzanie klubem to jest oczekiwany wynik przez Dariusza Mioduskiego, trzeba się przyzwyczaić do środka tabeli i przeciętności Ekstraklapowej... odpowiedz

Adrenalina - 23.02.2025 / 20:50, *.centertel.pl Tak "fajnie" się składa że Legia nie może być mistrzem bo z drużyny robi się druga drużyna Srakowa spod Jasnej G. - Kun , Kovačević , Skurin i rozkładający na łopatki Legię (przyznam że z jego temperamentem wiązałem spore oczekiwania) Fejo . Czy z tego marazmu uda się wydostać, czy zmiana trenera by pomogła,- nie sądzę tu trzeba silnej ręki prezesa i konkretnych działań by ta zaciężna banda zaczęła się przykładać a nie grać na stojąco , za coś biorą kasę i to niemałą . To ostatni dzwonek bo skończymy z niczym .🚀 odpowiedz

ZK - 23.02.2025 / 13:32, *.t-mobile.pl Legia dno i metr mułu ale trzeba przyznać, że Pogoń dobrze się wje.. la w rundę wiosenną. To może być czarny koń w walce o medale. odpowiedz

Tutti Frutti - 23.02.2025 / 00:45, *.tvksmp.pl Jak to jest, że Raków czy Jagiellonia potrafią znaleźć trenerów z prawdziwego zdarzenia, a Legia niestety nie? Pewnie dlatego, że właścicielem Legii jest typ z bałaganem na głowie, niestety w głowie u niego jest tak samo. Mioduski sprzedaj Legię i przestań się kompromitować swoją nieudolnością!!! Baba z warzywniaka by lepiej prowadziła klub sportowy. Wyp...!!! odpowiedz

rob bandit - 22.02.2025 / 23:49, *.t-mobile.pl ojojojoj ... w drużynie nie ma mocy... był taki jeden łachudra w ząbek czesany co zaczął na dwa fronty...my uderzamy we trzy...nie ma mocy,nie ma radości z gry... Ty wierzysz,ja wierzę... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Hiszpan - 22.02.2025 / 22:54, *.telnaptelecom.pl Feio umie zaskoczyć. Myślałem ze mecz z Piastem to dno dna ale dokopał sie nizej w kwestii żenady. Czy z czołówką jeszcze pogłębi ten syf? odpowiedz

Wolfik - 22.02.2025 / 22:51, *.chello.pl Seozn ligowy mamy zasadniczo "z głowy". Nieistotne jest bowiem czy zajmiemy 4-te czy 7-me miejsce w ligowej tabeli. Jagiellonia, Raków, Lech mają zdecydowanie lepsze składy, Pogoń zresztą też. Jagi w PP z taką grą nie przejdziemy, zaryzykuję stwierdzenie że jesli nic się nie zmieni, to jesteśmy bez szans. LKE skończymy pewnie na Molde. I tak przyszłym sezonie zostaniemy z niczym.



Tak można się bawić w nieskończoność. Pytanie tylko, po co? odpowiedz

Bibi - 22.02.2025 / 22:46, *.fastarswiatlowod.pl Transfery nie uzdrowią, tutaj jest potrzebna konkretna przebudowa. odpowiedz

Tylko Legia - 22.02.2025 / 22:43, *.interkam.pl Wiecie czy różnił się M.Rosolek od Chodyny,Barcie,oyadele,goncewalesa,i wielu innych paprokow -byl Legionistą i miał ambicje. odpowiedz

fc bar - 22.02.2025 / 23:58, *.79.35 @Tylko Legia: dokładnie! a Śledziu pseudo skauci w Akademii wciąż zciągają dzieciaki z Polski a tym z Legią w serduchu odsyłają i dziękują, a później takie Chodyny czy odeleye biegają z eLką na piersi odpowiedz

Szpic - 22.02.2025 / 22:41, *.chello.pl Były dyrektor sportowy (J. Zieliński) jest w największym stopniu odpowiedzialny za obecny stan drużyny, a to dlatego że obciął jej jaja rezygnując lekką ręką z Josue. Obecnie przyłożył do tego swoje "nadtrener" Feio i oczywiście zarząd pozbawiając klub na długie tygodnie ważnego elementu tj. nowego dyrektora sportowego. odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Szpic: święte słowa odpowiedz

LWi - 22.02.2025 / 22:33, *.. I znowu w łeb z tym śmiesznym Radomiakiem, nie wiem o co tam chodzi, ale kolejny rok im utrzymanie zalatwiamy odpowiedz

Mike - 23.02.2025 / 06:14, *.centertel.pl @LWi: Śmieszni to my dla niego 3-0 3-0 u nas znowu teraz 3 bramy z rzędu. No comment. Autorytet;)🔴 odpowiedz

Legionista - 22.02.2025 / 22:33, *.net.pl Powinni dostać kary i grać za darmo inaczej wypad z klubu odpowiedz

Janusz - 22.02.2025 / 22:24, *.151.116 No to czekamy teraz na ruch kumatych. Pakt o nieagresji z Miodkiem przejdzie do historii odpowiedz

Hihi - 22.02.2025 / 22:24, *.chello.pl Więcej zagranicznego szrotu odpowiedz

Jurek - 22.02.2025 / 22:21, *.com.pl Chyba nadszedł czas na zmianę trenera. odpowiedz

MarioL - 22.02.2025 / 22:01, *.wanadoo.fr No niestety ale trzeba przyznać że Jagiellonia najbardziej zasługuje na mistrza.A my jak jakimś cudem załapiemy się na puchary to będzie sukces. odpowiedz

Hiszpan - 22.02.2025 / 22:23, *.telnaptelecom.pl @MarioL: A moim.zdaniem bedzie

1. Raków

2 Jagielonia

3Pogon

4Lech odpowiedz

MarioL - 23.02.2025 / 08:19, *.wanadoo.fr @Hiszpan: Raczej obstawiałbym 1 Jagiellonia,2 Lech,3 Rakow,4 Pogoń, a my gdzieś na 8,9 miejscu. odpowiedz

MAKEN - 22.02.2025 / 21:12, *.151.165 No to już jest dno, dna. Jak można przegrywać z takimi ogórami ? Przecież to wieś tańczy i śpiewa. Wieśmak z dna tabeli ogrywa Legię. Zabierzcie z Legii tego konusa z Portugalii. Niech spitala na szczaw!!! Przegrywają ze zbieranina przypadkowych piłkarzy z bazaru. To wstyd!!! odpowiedz

Ja1916 - 23.02.2025 / 21:53, *.plus.pl @MAKEN: może trochę szacunku dla rywala... odpowiedz

SeboL - 22.02.2025 / 19:47, *.play-internet.pl Ciekawe, czy czasem tak z miesiąc temu 🤔Koulouris nie był do wyciągnięcia🤔

Boję się co to będzie z tego Szkurina… odpowiedz

BaboL - 22.02.2025 / 20:17, *.tele2.se @SeboL:

Nawet jak by był... to nie dla psa kiełbasa 😁 odpowiedz

Maków Maz. - 22.02.2025 / 21:41, *.plus.pl @SeboL: Pogoń chciała trzy miliony euro, nie stać Mioduskiego na takie wydatki. odpowiedz

