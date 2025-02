Urodziny i debiut Olewińskiego w Legii

Sobota, 15 lutego 2025 r. 21:58 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 85. minucie domowego meczu z Puszczą Niepołomice na boisku pojawił się Oliwier Olewiński. Dla młodego prawego obrońcy, który dziś obchodził 19-urodziny, był to debiut w barwach stołecznej drużyny.









Olewiński jest wychowankiem Elany Toruń. Do Legii trafił w 2020 roku i początkowo występował w drużynie juniorskiej, z którą w zeszłym sezonie zdobył mistrzostwo kraju. W obecnych rozgrywkach został przesunięty do zespołu rezerw, w którym dotychczas rozegrał 17 spotkań, zdobywając 2 bramki i 1 asystę. Od pewnego czasu trenuje już z pierwszą drużyną, z którą pojechał na zgrupowanie do hiszpańskiej Olivy.