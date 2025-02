Kovacević: Pokazaliśmy, że Legia nadal walczy o mistrzostwo

Sobota, 15 lutego 2025 r.

- Pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrą. Mogliśmy w niej strzelić przynajmniej jedną bramkę więcej i już "zamknąć" ten mecz. Zawsze tak jest, że jak ty nie strzelisz, to przeciwnik może stworzyć swoje okazje i je wykorzystać. Dziś jednak udało nam się zachować czyste konto, którego bardzo potrzebowaliśmy. Uważam, że z takim przeciwnikiem Legia powinna strzelić więcej bramek - powiedział po zwycięstwie z Puszczą Niepołomice bramkarz Legii, Vladan Kovacević.









- Trener Goncalo Feio dobrze wyjaśnił na konferencji prasowej, jak to się stało, że trafiłem do Legii. Zaczęliśmy rozmawiać, trwało to 2-3 dni i sfinalizowaliśmy ten temat. Jestem szczęśliwy, że trafiłem do tego klubu.



- Przed meczem z Piastem Gliwice odbyłem tylko jeden trening, ale też przeanalizowałem wraz z trenerami rywala. Ja zresztą bardzo dobrze znam tę ligę i całą drużynę Legii. Debiut w tym meczu nie był więc ciężki. Taka jest piłka - jeśli jesteś gotowy do gry, to grasz. Niestety, przegraliśmy tamto spotkanie, ale dziś pokazaliśmy, że Legia dalej walczy o mistrzostwo.



- Nikt nie wie, jak skończy się to wypożyczenie. W tym momencie jestem w Warszawie i myślę już tylko o następnym meczu. Co będzie po sezonie? Tego nikt nie wie i nie możemy tego przewidzieć. Skupiam się na grze w Legii i zobaczymy, co będzie dalej.