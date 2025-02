Uraz nosa Kapuadiego

W drugiej połowie meczu Legia - Puszcza boisko z powodu urazu musiał opuścić strzelec drugiej bramki, Steve Kapuadi . Francuski obrońca uszkodził nos zderzając się z Maximillianem Oyedele i nie był w stanie kontynuować gry. - Myślimy, że nie doszło do złamania nosa, ale bardzo ciężko było powstrzymać krwotok, dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę. Zakładmy, że będzie do naszej dyspozycji za tydzień - powiedział po meczu Goncalo Feio .

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Chudy Grubas - 57 minut temu, *.com.pl Trochę sam sobie narozrabiał. Chyba dostał łokcia od Maxiego ale młody kompletnie nie widział co się dzieje za jego plecami. Steve mógł odpuścić ten atak widząc że kolega z zespołu ląduje po odbiorze obok. No ale wiadomo, szybkie decyzje, trzeba reagować w ułamku sekundy, oby szybko wrócił do zdrówka. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.