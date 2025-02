Sto bramek w sezonie? To już było

Niedziela, 16 lutego 2025 r. 10:14 Woytek, źródło: Legionisci.com

Podczas konferencji prasowej po meczu Legia - Puszcza trener Goncalo Feio powiedział, że jego zespół ma realne szanse, by dotrzeć do 100 goli strzelonych w tym sezonie. Do tej pory, licząc wszystkie oficjalne rozgrywki, legioniści zdobyli 75 bramek w 35 meczach, co daje bardzo wysoką średnią 2,14 gola na mecz.









Do rozegrania pozostało jeszcze minimum 16 spotkań, a maksimum 24. Przy zachowaniu tej skuteczności, bariera 100 trafień spokojnie powinna zostać przekroczona.



Przedstawiciele Legii jednak nieco się zagalopowali podczas konferencji, bo - w wyglądającej na wyreżyserowaną scence - Goncalo Feio spytał rzecznika prasowego Bartosza Zasławskiego "Kiedy Legia strzeliła sto bramek w sezonie?". W odpowiedzi usłyszał "sprawdziliśmy, nie strzeliła". Po czym sam dodał: "Nigdy się nie zdarzyło".



Musimy więc szybko sprostować te informacje. Nie trzeba nawet daleko sięgać pamięcią, by przypomnieć sobie sezony, w których "Wojskowi" przekroczyli granicę stu bramek.



W sezonie 2015/16 zdobyli ich 106 (57 meczów, 1,86 gola na mecz). Podobnie było w sezonie 2014/15, w którym pokonywali rywali łącznie 103 razy (59 meczów, 1,75 gola na mecz).



Zespół prowadzony przez Portugalczyka jest na najlepszej drodze, by te wyniki przebić. Utrzymując średnią 2,14 gola na mecz, Legia może skończyć sezon ze 109 lub nawet 126 bramkami. Oczywiście, trzymamy za to kciuki!