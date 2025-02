Wypożyczeni: Debiuty Adkonisa i Majchrzaka

Wtorek, 18 lutego 2025 r. 07:43 Fumen, źródło: Legionisci.com

Pierwszoligowcy wrócili do gry, a wraz z nimi wypożyczeni z Legii zawodnicy. Jordan Majchrzak zadebiutował w barwach Arki wchodząc w końcówce spotkania z Polonią Warszawa. Bartłomiej Ciepiela oraz Igor Strzałek rozpoczęli spotkania w wyjściowym składzie. Natomiast Jakub Adkonis zaliczył pierwszy występ w Ruchu. W Szwajcarii Jean-Pierre Nsame zaliczył kolejne minuty w barwach Sankt Gallen, choć tym razem nie zdobył bramki. W Grecji Migouel Alfarela rozegrał pełne spotkanie w przegranym meczu z Panetolikosem.



Ekstraklasa

Marco Burch (Radomiak Radom) - nie grał w przegranym 2-3 meczu z Górnikiem Zabrze z powodu kontuzji

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 2-3 meczu z Górnikiem Zabrze. Ukarany żółtą kartką.



I liga

Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - do 77. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Pogonią Siedlce

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - do 71. minuty w wygranym 1-0 meczu z Wisłą Kraków

Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - od 82. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Polonią Warszawa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 68. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Odrą Opole



Grecja

Migouel Alfarela (GS Kallithea) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z Panetolikosem



Szwajcaria

Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - od 56. minuty w przegranym 0-1 meczu z Yverdon