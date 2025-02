João Henriques: Musimy się odpowiednio przygotować na Legię

Piątek, 21 lutego 2025 r. 15:57 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Legia jest zespołem, który lubi grać piłką, z największym posiadaniem piłki, oddaje dużo strzałów, lubi pressować, ma wielką jakość indywidualną i zespołową. To bardzo dobry zespół - mówi przed sobotnim meczem z Legią Warszawa trener Radomiaka Radom, João Henriques.









- Zawsze mamy szanse, żeby osiągnąć dobry rezultat, zawsze mamy szanse na sukces, mamy swoje sytuacje. Oczywiście, te procenty pod kątem szans na wygraną, są po stronie Legii, to ona jest faworytem. Wiemy jednak, że też mamy jakość. Oczywiście, szanujemy przeciwnika, który walczy o tytuł. Nasza "wojna" jest zupełnie inna.



- Najbardziej skupiamy się na zespołowości przeciwnika. Analizujemy oczywiście zawodników Legii, i tych nowych, i tych, którzy są w niej dłużej, ale przede wszystkim patrzymy na zespół jako całość, żeby przewidzieć, jak atakuje w fazach przejściowych, jak poszukuje przestrzeni, żeby zdobyć bramkę, jaką ma dynamikę. Ostatnie mecze Legii pokazały, że adaptuje styl gry do danego przeciwnika. To piłka nożna, nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Jeden gol może wszystko zmienić w tę stronę lub w drugą. Musimy się odpowiednio przygotować do tego pojedynku, bo będzie to bardzo ciężki pojedynek.