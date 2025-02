1/4 finału Pucharu Polski. Awans Ruchu, Pogoni, Legii i Puszczy

Komentarze (36)

Hanys (L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ttrzeba wylosowac Pogoń,wygrać a w finale czy to Puszcza czy śmierdziele to bez znaczenia odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Zaden k@@@a ruch w finale zeby k@@@y wygwizdywaly nasz Hymn Narodowy !!!! F@@k ruch !!!!!!😡😡 odpowiedz

Okęciak - 2 godziny temu, *.netfala.pl Kurde, chciałem ksp w półfinale albo finale a tu dziadowska Puszcza wygrała, szkoda bo mógł być fajny meczyk... odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Pogoń to przegrywy, więc na finał, Niepołomice czasami nam nie leżą, także chce Rucha. Jeśli Wisła jest w stanie im strzelić 5 bramek, to finał mamy pewny. odpowiedz

W - 5 godzin temu, *.chello.pl Z kibicowskiego punktu widzenia najfajniejszy finał to Legia Ruch. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @W: Dokładnie odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.chello.pl No to teraz Ruch na Śląskim 🙂 odpowiedz

Tsubasa - 25.02.2025 / 23:22, *.chello.pl Bracia wspomóżmy naszą kochana Polonię naszym nie idzie w Legii to trzeba wspierać braci z Muranowa !!!Legia -Polonia Polonia I Legia !!! odpowiedz

Micha(L) - 22 godziny temu, *.orange.pl prowokator z Białegostoku "naszym nie idzie w Legii"....... odpowiedz

Nemo - 22 godziny temu, *.orange.pl @Tsubasa: słabe to,ani śmieszne,ani wkurzające,wysil się dzieciaku bardziej. odpowiedz

Floyd - 8 godzin temu, *.chello.pl @Nemo:

czekamy jeszcze na Polonię w półfinale odpowiedz

Zc - 25.02.2025 / 20:14, *.t-mobile.pl Finał z Polonią ! odpowiedz

Pawełek - 25.02.2025 / 15:38, *.netfala.pl Są jeszcze bilety na Żylete? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 25.02.2025 / 15:33, *.plus.pl W środę wieczorem koniec jednego frontu, wkłady do koszulek nie są w stanie tego wygrać, chyba że sędzia mocno będzie pomagał i da jakieś czerwo i karnego z tyłka, w każdym innym przypadku porażka odpowiedz

sroneser - 25.02.2025 / 23:17, *.chello.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: XDDDDDDDDDDD odpowiedz

że co? :d - 25.02.2025 / 23:26, *.chello.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: jak moze sedzia dac cos z tyłka w erze var? :d Wracaj na strony swojego osiedlowego klubu. odpowiedz

Olo - 21 godzin temu, *.nextgentel.com @że co? :d: No i sędzia dał coś z tyłka w erze VAR... odpowiedz

Wolfik - 25.02.2025 / 14:35, *.chello.pl Faworytem nie jesteśmy. Jagiellonia gra lepiej , ma mocniejszy skład i w miarę ogarniętego gościa na ławce. Może jednak grając z wymagającym rywalem cokolwiek się zepną ci nasi "herosi"... odpowiedz

L - 25.02.2025 / 23:24, *.chello.pl @Wolfik: wg bukmacherow jestesmy znacznym faworytem. Jagiellonia ma tak mocniejszy sklad, ze nie potrafi z nami wygrac w tym sezonie, a w poprzednim dostali od nas 10 goli :DDDDDD odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.chello.pl @L: 10 goli🤔. To chyba w jakiś alternatywnych rozgrywkach, bo z pewnością nie w ex.... odpowiedz

Alan - 25.02.2025 / 12:18, *.t-mobile.pl Ciekawie to będzie jak Legia odpadnie a Polonia będzie grać dalej😂 odpowiedz

Autor - 25.02.2025 / 13:16, *.161.13 @Alan: Legia odpadnie a Polonia będzie grać dalej. Tyle będzie. Spodziewasz się czegoś innego? odpowiedz

Rumcajs - 25.02.2025 / 14:33, *.t-mobile.pl @Alan: Jak to co, nie będziesz miał o czym pisać. Rozumiem, że prowokujesz z nudów? odpowiedz

13 - 25.02.2025 / 16:33, *.205.104 @Alan: po za tym że kibice Legii nienawidzą Polonii, to przypominam, że to jeden największych klubów w Polskiej historii. Co się tam dzieje dziś, nie wnikam. Ale są już w 1 lidze... Śmieszne będzie to, jak Miodek doprowadzi nas do skraju, a Polonia awansuje i rozbuduje stadion. Jestem pewien, że z nikąd znajdzie się 20/30 tys kibiców. Dopóki Lew jest silny, to hieny trzymają dystans... Niestety Nasz Lew słabnie.😢 odpowiedz

Hm - 25.02.2025 / 17:40, *.t-mobile.pl @13: najwiekszych klubow? Przeciez polonia powstala w chyba 2014 roku i nigdy nawet nie grala w ekstraklapie... Dawna polonia zbankrutowala i juz nie wróci. Skucha, koniec gry, następny proszę 😁 odpowiedz

Wąż - 25.02.2025 / 22:22, *.aster.pl @13: Ochlon...lub wizyta po leki by się przydała odpowiedz

L - 25.02.2025 / 23:18, *.chello.pl @Alan: Lech juz dawno nie gra a Polonia gra. I co w tym ciekawego? odpowiedz

14 - 25.02.2025 / 23:22, *.chello.pl @13: ty, ale ogarniasz, że w tej chwili przezywamy swoj boom kibicowski i bijemy rekordy frekwencyjne a Polonia w tym sezonie zrezygnowala na jakis czas z przychodzenia na swoja trybune utlras bo, jak sami napisali, wstyd bylo stac w kilkaset osob na ledwie 2 tysiecznej trybunie? W tej chwili Polonia jest w swojej najgorszej sytuacji kibicowsko a my w najlepszej. I ty piszesz, ze nagle zacznie na nich chodzic 30 tys jak nawet na fecie mistrzowskiej w 2000 roku mieli pusty stadion? Co ty piszesz? A Miodek tak nas doprowadza do skraju, ze wlasnie zamknelismy rok z najwiekszym zyskiem :DDDDDD odpowiedz

Olo - 20 godzin temu, *.nextgentel.com @Hm: Mylą ci się Polonie. Ta obecna, to jest właśnie ta "stara" odpowiedz

siewca plotek - 25.02.2025 / 11:28, *.jjs.pl 26 lutego, czyli będzie 2:6.

:) odpowiedz

Fan Kacpera - 25.02.2025 / 11:07, *.t-mobile.pl W obecnej formie i podejściu do ostatnich meczy nasze gwiazdy piłki kopanej będą miały ciężki mecz to jest pewne .

Czas zacząć modlitwy bo to jedyna szansa aby coś w tym sezonie ugrać jeszcze . odpowiedz

Chudy Grubas - 25.02.2025 / 11:18, *.com.pl @Fan Kacpera:

Modlitwy?

Czyli szanse zerowe 🤔 odpowiedz

Obcy - 25.02.2025 / 09:55, *.t-mobile.pl Środa wieczór to może być płacz i lament. odpowiedz

L - 25.02.2025 / 11:07, *.chello.pl @Obcy: bedzie dokladnie odwrotnie. My lubimy wygrywac takie mecze w takim okresie i w klubie zapanuje euforia, bedzie wmawianie wszystkim dookola, ze wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie wiem czy nie lepiej by bylo odpasc. Moze by sie ktos w tym klubie obudzil. odpowiedz

Chudy Grubas - 25.02.2025 / 09:12, *.com.pl Ciekawy ten kurs na Legię. Ja nie jestem aż tak wielkim optymistą jak buki, ale chętnie się pomylę w swoich rokowaniach. odpowiedz

Kamil - 25.02.2025 / 09:09, *.mrsn.at Mecz i uratowanie sezonu odpowiedz

