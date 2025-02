1/4 finału Pucharu Polski. Awans Ruchu

Komentarze (16)

Zc - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Finał z Polonią ! odpowiedz

Pawełek - 8 godzin temu, *.netfala.pl Są jeszcze bilety na Żylete? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 8 godzin temu, *.plus.pl W środę wieczorem koniec jednego frontu, wkłady do koszulek nie są w stanie tego wygrać, chyba że sędzia mocno będzie pomagał i da jakieś czerwo i karnego z tyłka, w każdym innym przypadku porażka odpowiedz

Wolfik - 9 godzin temu, *.chello.pl Faworytem nie jesteśmy. Jagiellonia gra lepiej , ma mocniejszy skład i w miarę ogarniętego gościa na ławce. Może jednak grając z wymagającym rywalem cokolwiek się zepną ci nasi "herosi"... odpowiedz

Alan - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Ciekawie to będzie jak Legia odpadnie a Polonia będzie grać dalej😂 odpowiedz

Autor - 10 godzin temu, *.161.13 @Alan: Legia odpadnie a Polonia będzie grać dalej. Tyle będzie. Spodziewasz się czegoś innego? odpowiedz

Rumcajs - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Alan: Jak to co, nie będziesz miał o czym pisać. Rozumiem, że prowokujesz z nudów? odpowiedz

13 - 7 godzin temu, *.205.104 @Alan: po za tym że kibice Legii nienawidzą Polonii, to przypominam, że to jeden największych klubów w Polskiej historii. Co się tam dzieje dziś, nie wnikam. Ale są już w 1 lidze... Śmieszne będzie to, jak Miodek doprowadzi nas do skraju, a Polonia awansuje i rozbuduje stadion. Jestem pewien, że z nikąd znajdzie się 20/30 tys kibiców. Dopóki Lew jest silny, to hieny trzymają dystans... Niestety Nasz Lew słabnie.😢 odpowiedz

Hm - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @13: najwiekszych klubow? Przeciez polonia powstala w chyba 2014 roku i nigdy nawet nie grala w ekstraklapie... Dawna polonia zbankrutowala i juz nie wróci. Skucha, koniec gry, następny proszę 😁 odpowiedz

siewca plotek - 12 godzin temu, *.jjs.pl 26 lutego, czyli będzie 2:6.

:) odpowiedz

Fan Kacpera - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl W obecnej formie i podejściu do ostatnich meczy nasze gwiazdy piłki kopanej będą miały ciężki mecz to jest pewne .

Czas zacząć modlitwy bo to jedyna szansa aby coś w tym sezonie ugrać jeszcze . odpowiedz

Chudy Grubas - 12 godzin temu, *.com.pl @Fan Kacpera:

Modlitwy?

Czyli szanse zerowe 🤔 odpowiedz

Obcy - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Środa wieczór to może być płacz i lament. odpowiedz

L - 12 godzin temu, *.chello.pl @Obcy: bedzie dokladnie odwrotnie. My lubimy wygrywac takie mecze w takim okresie i w klubie zapanuje euforia, bedzie wmawianie wszystkim dookola, ze wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie wiem czy nie lepiej by bylo odpasc. Moze by sie ktos w tym klubie obudzil. odpowiedz

Chudy Grubas - 14 godzin temu, *.com.pl Ciekawy ten kurs na Legię. Ja nie jestem aż tak wielkim optymistą jak buki, ale chętnie się pomylę w swoich rokowaniach. odpowiedz

Kamil - 14 godzin temu, *.mrsn.at Mecz i uratowanie sezonu odpowiedz

