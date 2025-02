Analiza

Punkty po meczu z Puszczą Niepołomice

Poniedziałek, 17 lutego 2025 r. 09:25 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Nareszcie; duś rywala; zmarnowane kontry; naładowany Oyedele; koszmarne wejście; debiut w urodziny - to najważniejsze punkty po sobotnim meczu Legii Warszawa z Puszczą Niepołomice, w którym legioniści zwyciężyli 2-0.



1. Nareszcie

Trochę musieliśmy poczekać na kolejne zwycięstwo podopiecznych trenera Gonçalo Feio. Od wygranej 3-0 z Zagłębiem Lubin na początku grudnia rozegraliśmy cztery mecze, w których trzykrotnie przegraliśmy i raz zremisowaliśmy. Mecz z Puszczą wydawał się idealną okazją do przełamania złej serii, jednak wszyscy doskonale wiemy, że legioniści bardzo słabo rozpoczęli rundę wiosenną, więc można było spodziewać się wszystkiego.



Na szczęście Legia wreszcie wygrała, choć jej styl i gra pozostawiały wiele do życzenia. Zwycięzców jednak się nie sądzi, więc możemy cieszyć się z trzech punktów. Co ważne, w końcu udało się pokonać w Ekstraklasie zespół trenera Tułacza. Dzięki temu zwycięstwu Legia odrobiła kilka punktów do lidera.