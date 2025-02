Trwa sprzedaż biletów na mecz z Jagiellonią

Środa, 19 lutego 2025 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

26 lutego o godzinie 21:00 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie mecz 1/4 finału Pucharu Polski, w którym podejmie Jagiellonię Białystok. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Posiadacze karnetów mają to spotkanie wliczone w karnet. Na chwilę obecną na stadionie zajętych jest ok. 18 000 miejsc.