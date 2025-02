Komplet kibiców na meczu przyjaźni

Poniedziałek, 17 lutego 2025 r. 12:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Komplet publiczności obejrzy sobotnie spotkanie Radomiaka Radom z Legią Warszawa na stadionie przy ulicy Struga 63 w Radomiu. Zainteresowanie meczem przyjaźni było na tyle duże, że początkowo klub sprzedawał jedynie pakiety na mecz ze Śląskiem i Legią (najtaniej po 100 zł normalne), a następnie pierwszeństwo zakupu biletów mieli posiadacze wejściówek na ostatni mecz "Warchołów".









Po rozpoczęciu otwartej sprzedaży, wszystkie dostępne wejściówki rozeszły się w ekspresowym tempie. To oznacza, że mecz obejrzy ponad 8800 kibiców. Klub z Radomia informuje, że do sprzedaży mogą jeszcze trafić niewielkie ilości biletów zwolnione przez sponsorów. Dlatego warto obserwować stronę sprzedażową. Bilety na mecz z Legią wyceniono od 60 do 80 złotych, w zależności od trybuny oraz 50-70 zł (ulgowe).