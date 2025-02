Na stadionach: Wróciły Derby Wschodu

Środa, 19 lutego 2025 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pomimo słabych wyników piłkarzy, Śląsk Wrocław mocno mobilizuje się w ostatnich tygodniach i zamierza solidnie wspierać klub na trybunach. Efektem tego było ponad 5 tysięcy osób w młynie na meczu z Widzewem. Widzewiacy na Dolny Śląsk przyjechali w 1100 osób, bowiem tyle otrzymali biletów. RTS ze skromną prezentacją z wykorzystaniem pirotechniki.



Większy pokaz pirotechniczny przygotował Górnik na meczu z Radomiakiem. Niestety, jeszcze chwilę trzeba poczekać na oficjalne otwarcie sektora gości, co wydaje się zwykłą opieszałością - dziś nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, by przyjezdnych w Zabrzu przyjmować. Fani GieKSy na derbowym spotkaniu z Piastem zaprezentowali oldschoolową prezentację, nawiązującą do dawnych lat.









Najlepszą choreografię zaprezentowali ultrasi Jagiellonii na spotkaniu z Motorem. "Derby Wschodu" wzbudziły większe zainteresowanie kibicowsko po obu stronach. Motorowcy w dobrej liczbie i z prezentacją. Fani Legii na meczu z Puszczą wyrazili swoje niezadowolenie względem klubowych działaczy i na pierwszych 15 minut opuścili trybuny.



W ostatni weekend ruszyły także rozgrywki I ligi. Na zapleczu ekstraklasy niezwykle ciekawie zapowiada się mecz przyjaźni pomiędzy Ruchem i Wisłą, na który sprzedano już 50 tys. wejściówek.



Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Widzew Łódź (1100)

Ponad 13 tys. kibiców na trybunach, w tym niespełna 5,5 tys. w młynie - to niezły wynik, szczególnie biorąc pod uwagę wyniki wrocławian. Widzewiacy przyjechali w 1095 osób, prezentując na górze sektora transparent "Wypełniamy wolne miejsce", a nad nim odpalili pirotechnikę.



Jagiellonia Białystok - Motor Lublin (917)

Motorowcy przyjechali do Białegostoku na "derby Wschodu" w 917 osób. Zaprezentowali malowane płótno "Rycerze Koziego Grodu", nad którym odpalili race i świece dymne w barwach. Jagiellonia z bardzo dobrą oprawą - transparentem "Wschodni kres, w żyłach ognista krew", wycinaną sektorówką przedstawiającą kibica "Jagi", w którego dłoniach odpalono świece. Całość uzupełniły kartony w barwach.



GKS Katowice - Piast Gliwice (410)

Fani Piasta w komplecie przyjechali na derby do Katowic. Wspierani przez GKS Jastrzębie (70) i RKS Radomsko (31). Na trybunach 6,7 tys. kibiców i liczny młyn GieKSy. Na Blaszoku rzucili serpentyny oraz zaprezentowali styropianowy napis "Ultras GieKSa 2003" - jak za dawnych czasów.



Cracovia - Korona Kielce (250)

Ponad 7,7 tys. kibiców na trybunach i przyzwoity młyn "Pasów". Koroniarze na jeden z najbliższych wyjazdów wybrali się w 250 osób.



Lech Poznań - Raków Częstochowa (241)

Fani Rakowa w przeciętnej liczbie stawili się w Poznaniu - było ich 241, w tym Chemik Kędzierzyn (5) z jedną flagą. Lechici zaprezentowali racowisko.



Stal Mielec - Pogoń Szczecin (188)

Portowcy na najdalszym ligowym wyjeździe stawili się w 188 osób i z czterema flagami. Młyn Stali mocno przeciętny.



Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice (160)

Ponad 18,4 tys. kibiców pojawiło się przy Ł3. Legioniści na pierwszy kwadrans opuścili trybuny, zostawiając jedynie transparent "To są trybuny na miarę zarządu Legii". Później wywiesili transparenty skierowane do klubowych działaczy: "Jurczak - gość od Excela. Po co za transfery się zabiera?", "Mozyrko - dyletant, amator i leń, nie chcemy w klubie takich zer!", "Mioduski - gdzie jest dyrektor sportowy?" oraz "40 milionów z biletów, 58 milionów z transferów, Mioduski, Zieliński, Mozyrko, Jurczak, Herra - gdzie jest drużyna na jaką zasługuje Warszawa?". W dopingu przewijał się temat braku odpowiednich wzmocnień - "Mioduski, gdzie jest napastnik?!", "Czy już ląduje? Napastnik, czy już ląduje?", "Na kibicach zarabiacie, a transfery w d...ie macie". Fani Puszczy przyjechali w 160 osób i z sześcioma flagami. Swój moment mieli w pierwszych 15 minutach, kiedy legioniści wyszli na promenadę i nie prowadzili dopingu.



Górnik Zabrze - Radomiak Radom (-)

Zabrzanie na meczu z Radomiakiem zaprezentowali pokaz pirotechniczny - racowisko i strzelające fajerwerki. Na trybunach 10,8 tys. kibiców.



Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk (-)

Lechiści na poniedziałkowym meczu w Lubinie nie pojawili się z powodu zakazu za ostatni wyjazd do Lublina na Motor. Na trybunach raptem 2,4 tys. kibiców.



Niższe ligi:



Pogoń Siedlce - Ruch Chorzów (230)

Chorzowianie, wspierani przez Widzew, wypełnili siedlecką klatkę do ostatniego miejsca. Gospodarze wywiesili transparent "Biało-niebieskie serca biją pośród tłumu" oraz zaprezentowali transparenty na dwóch kijach.



Miedź Legnica - Stal Rzeszów (215)

Na pierwszy tegoroczny wyjazd Stal wybrała się w 215 osób, w tym Stal Stalowa Wola (55). Przyjezdni wywiesili łącznie cztery flagi.



Warta Poznań - GKS Tychy (133)

GKS wspierany w Grodzisku Wlkp. przez Górnika Wałbrzych (5), Zawiszę (5), Cracovię (2) i ŁKS (1).



Wyjazd tygodnia: 1100 kibiców Widzewa we Wrocławiu

Oprawa tygodnia: Choreo Jagiellonii na meczu z Motorem



