Zgodowe szaliki Legia & FCDH

Dobrzy Ludzie szykują zgodowe szaliki z motywem ze zgodowego graffiti wykonanego z okazji 120-lecia naszych przyjaciół z FC Den Haag. Szaliki będą dziane, dwustronne, wykonane w technice HD, co pozwoli na wierne odwzorowanie szczegółów projektu. Zapisy prowadzone będą do 28 lutego w wiadomości prywatnej na FB lub Instagramie . Cena: 50 złotych, płatne przy odbiorze. Całkowity zysk ze sprzedaży szalików zostanie przeznaczony na dalsze działania Dobrych Ludzi.

Ding - 5 godzin temu, *.180.86 Wizualizacja ładna. Oby nie skończyło się, jak z szalikami "Liberta per gigli ultras". odpowiedz

Łukasz - 5 godzin temu, *.citystrada.pl @Ding: Gigli? Kupiłeś podróbkę 🤣 odpowiedz

