Legijne koszulki retro z sezonu 2000/01

Cena koszulki retro to 199,99 złotych. Posiadacze karnetów mogą liczyć na 10 procent zniżki.

Legia rozpoczęła sprzedaż nowej serii koszulek retro - tym razem do sklepu przy Łazienkowskiej oraz on-line trafiły koszulki meczowe wzorowane na trykotach z sezonu 2000/2001. W sprzedaży dostępne są koszulki z kołnierzykiem - czerwona, biała i zielona, z wielką reklamą Daewoo, herbem Legii i oczywiście bez logo adidasa, które było w oryginale.

iras338 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czemu Adidas jest usunięty, a Daewoo i Canal+ nie? odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.plus.pl Drogo odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.plus.pl Trzeba zebrać na kontrakt napastnika... odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Legia Daewoo pewnie młodsi nie pamiętają ale swego czasu Legia pod taka nazwa właśnie występowała...... odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl trzeba przyznac bardzo ladne koszulki, zreszta ten kto wtedy byl juz na swiecie to pamieta...chociaz sporo rocznikow przeskoczonych zostalo np viemno zielone z bodajże 1999 roku byly tez piekne.

❤️🤍💚 odpowiedz

Do redakcji - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czy wtedy nie były to koszulki z logiem Nike ?😉 odpowiedz

Do redakcji - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czy to nie bylo jednak logo Nike na ko odpowiedz

Okęciak - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie przepadałem za tymi strojami, choć jako dzieciak miałem bazarówkę spod Banacha zieloną z Czereszewskim na plecach;) okres w sumie bardzo nieudany, mimo szumnych zapowiedzi Koreańczyków i włożonych przez nich pieniędzy w konkretne jak się wtedy zdawało transfery, udało się zdobyć jedynie Puchar i Superpuchar(?) Polski... odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mam zieloną, kupioną w 2000 r. Moja pierwsza oryginalna koszulka meczowa. odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.aster.pl Jak ta koszulka , to tylko Kucharski na plecach. Tylko kto dziś założyłby Kucharskiego? Przegryw większy od Kowala i Jańczyka. odpowiedz

ZC - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Sezon , porażka . odpowiedz

legia to my - 2 godziny temu, *.95.100 @ZC: Dokładnie. Rok upokorzeń i straconych nadziei. odpowiedz

