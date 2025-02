Ilja Szkurin ma zostać nowym napastnikiem

Jak ustaliły Meczyki.pl Legia Warszawa będzie miała nowego napastnika. Ma być nim zostać zawodnik Stali Mielec Ilija Szkurin . Transfer ma zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych godzin, w środę zawodnik przyjedzie na testy medyczne i podpisze kontrakt do czerwca 2028 roku. Ma kosztować 1,5 mln euro.

PrzemoL - 19 minut temu, *.217.5 Walka o Mistrza na całego odpowiedz

Beefcake - 21 minut temu, *.orange.pl Za taką kasę można było wyciągnąć Rodado z Krakowa odpowiedz

Zyga - 25 minut temu, *.centertel.pl Nie no, oni są niepoważni. Tyle zachodu żeby ściągnąć zawodnika ze... Stali? Mioduski won ze swoją kliką! odpowiedz

Mioduch won - 25 minut temu, *.centertel.pl Skauting kompromitacja Zieliński wypad. odpowiedz

Dimas - 25 minut temu, *.play-internet.pl Jaki zarząd takie transfer 🤨 odpowiedz

To ja - 25 minut temu, *.vectranet.pl Ej, ale Wy tak na poważnie?

Czy jajca sobie z ludzi robicie?🙂 odpowiedz

Jaś - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Ja pi...lę... odpowiedz

Bb8 - 26 minut temu, *.. Tryb panika włączony. odpowiedz

Cynirk - 27 minut temu, *.vectranet.pl Szału nie ma i nie bedzie odpowiedz

Andrzej - 27 minut temu, *.207.183 🚀 odpowiedz

Antyberg - 27 minut temu, *.centertel.pl Akt desperacji! 🤦‍♂️ odpowiedz

Zobaczymy - 28 minut temu, *.plus.pl OMG odpowiedz

Chudy Grubas - 28 minut temu, *.play-internet.pl Cóż można powiedzieć aby nie marudzić.

O, będzie lepszym napastnikiem niż Rosołek!😜 odpowiedz

Mateusz z Gór - 30 minut temu, *.orange.pl Oczekiwania: 7/10

Rzeczywistość: ??? odpowiedz

Wwa - 32 minuty temu, *.orange.pl Troche drogo ale kto bogatemu zabroni💪 odpowiedz

