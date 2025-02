Ivica Skelin zwolniony z Legii

Komentarze (13)

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 50 minut temu, *.plus.pl Artur Gronek welcome in Warsaw! odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Bardzo dobrze.

Teraz pora na Cela. odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak dla mnie to nie mając zmiennika dla Pluty nie mamy szans walczyć o najwyższe cele. Za każdym razem jak na boisku jest ten nowy rozgrywający to tracimy przewagę. Inny trener nic z tym nie zrobi. odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.inetia.pl Winien całego zamieszania jest Jarek, pamiętajmy, że to był Jego pomysł, żeby wziąć Cela i od razu dać Mu funkcję Członka Zarządu. Teraz Aaron ratuje swoją skórę i poświęca trenera, którego sam ściągał. W tym sezonie nie wróżę Legii sukcesu… odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.autocom.pl Kto następcą? Urlep ? 🤣 Ważniejsze byłoby zatrudnienie rozgrywającego w miejsce Simmonsa i Boguckiego za Onu albo inne jego wykorzystanie. Chyba trener nie potrafił wycisnąć maksa z tych co miał. odpowiedz

MIKE TAYLOR !!! - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie wiem czy Mike Taylor jest dostępny na rynku , ale z Kadrą Polski najwięcej osiągnął i jeśli byłby do wzięcia to ani chwili bym się nie zastanawiał odpowiedz

Sitter - 3 godziny temu, *.chello.pl jak nie ma kim grać to z gównna bata nie ukręci

za mordę powinni wziąć Cela odpowiedz

Bartosz 1983 - 3 godziny temu, *.43.204 Wiedziałem, że będziemy tęsknić za poprzednim, tak złym i niechcianym przez wielu trenerem. odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Bartosz 1983: nie tęsknię. Zmarnował Kulka, Wykę i Grosella i nie poczekał na rozgrywającego Schenka. odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie wiem, czy akurat on był najsłabszym ogniwem, a nie np. Cel i jego najnowszy zaciąg. natomiast przegrany mecz z Wałbrzychem, to jego wina, że zamiast grac na Kamerona (znów) grał Plutą w ostatniej akcji. Efekt znamy. Dziś Górink ma puchar. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Paczkomat: ja wgl nie wiem na uj tego cela zatrudniali. Przegrywamy 1 pkt ze zdobywcą pucharu polski wiec czy to wina trenera? Watpie. Jakbysmy mieli jakiegos skuteczniejszego koszykarza to bysmy wygrali.

Z trwnerem chyba tak jak w pilce w koszu, ma małe znaczenie. Nie zagra za zawodników...Wiec brać taniego po co przeplacac za nazwisko odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl @grzesiek: wiem, że nie oglądasz meczy i nie śledzisz statystyk, to Cię oświecę, że mamy Kamerona MacGustiego, który w tym meczu miał 6/6 za dwa, ale trener rozpisał akcję na Plutę.... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl no to już przestaje być śmieszne, wygląda na to, że odpadniecie z kingiem w play off w tamtym sezonie ma daleko idące konsekwencje. Skelim do tanich trenerow raczej nie nalezal, wiec po co on nam byl skoro kasy na koszykarzy zbraklo. Mam nadzieje ze chociaz teraz fundusze znajda sie na jakis dodatkowy transfer aby uratować sezon.... odpowiedz

