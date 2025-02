Heiko Rannula nowym trenerem koszykarskiej Legii

Rannula karierę zawodniczą zakończył w roku 2014. Grał w kilku estońskich zespołach jako rozgrywający. W sezonie 2015/16 był asystentem trenera w Pärnu Sadam, gdzie następnie przez kilka kolejnych lat (do roku 2022) pełnił rolę pierwszego szkoleniowca, zdobywając z tym klubem brązowy medal (2019) oraz medal srebrny w krajowych rozgrywkach (2021), a na koniec pracy w klubie z Parnawy wywalczył tytuł mistrzowski w sezonie 2021/22. Od sezonu 2022/23 prowadził najlepszy estoński zespół - Kalev/Cramo, łącząc tę funkcję z pracą z pierwszą reprezentacją Estonii. Początkowo w kadrze był asystentem trenera (lata 2020-24), a od ubiegłego roku jest pierwszym selekcjonerem narodowej reprezentacji swojego kraju. Wcześniej pracował również jako asystent młodzieżowych reprezentacji Estonii do lat 18 oraz U-20. Jako trener zdobył trzy tytuły mistrza Estonii (w tym dwa ostatnie z Kalevem) oraz dwa puchary Estonii z tym samym klubem. BC Kalev/Cramo, czyli klub z Tallina prowadził również w rozgrywkach FIBA Europe Cup, w obecnym sezonie docierając z nim do drugiego etapu rozgrywek (bilans 5-1 w sezonie zasadniczym oraz 1-5 na drugim etapie rozgrywek). We wrześniu Kalev wystąpił także w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów - po pokonaniu Słowaków z Lewic (84-76) przegrali w kolejnej rundzie z czeskim Nymburkiem (66-80). W sobotę, na zakończenie pracy w dotychczasowym klubie, Heiko Rannula wygrał finał Pucharu Estonii, pokonując - podobnie jak w zeszłorocznym finale - grający w ENBL Tartu Ülikool Maks & Moorits 93-86. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy pod wodzą nowego szkoleniowca zagrają 1 marca w derbowym meczu z Dzikami. Imię i nazwisko: Heiko Rannula Data i miejsce urodzenia: 28.07.1983 (41 lat), Ilmatsalu (Estonia) Kariera trenerska: 2015/16 Pärnu Sadam (asystent) 2016-2022 Pärnu Sadam 2020-24 reprezentacja Estonii (asystent) 2024-obecnie reprezentacja Estonii 2022-obecnie Kalev/Cramo Sukcesy trenerskie: - Trzy tytuły mistrza Estonii (2022, 2023, 2024) - Dwa puchary Estonii (2024, 2025)

prestidigitator - 27 minut temu, *.polskieradio.pl Maciek Jamrozik został w sztabie? odpowiedz

rio(L)etto - 19 minut temu, *.235.186 @prestidigitator: podobno Miś Kazek ma go zastąpić, trwają negocjacje... odpowiedz

p10 - 13 minut temu, *.orange.pl @prestidigitator: Wygląda na to, że tak - ale jak dla mnie on też powinien wylecieć. Tyle lat pracy i efektu brak.



Mieliśmy bardzo dobrego asystenta Marka Zapałowskiego. Odkąd został sam Jamrozik całość leci w dół. odpowiedz

p10 - 10 minut temu, *.orange.pl @rio(L)etto: Miś Kazek na dyrektora sportowego za Aarona Cela odpowiedz

Viagra - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I co nowy trener zrobi z Ssessoma Gotchera albo z Onu Holmana??To nic nie da. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl czyli jak dla mnie ewidentnie chodziło o pozbycie sie drogiego skelima i odciazenie budzetu. Nie zdziwie sie jak teraz zaczna grac jeszcze gorzej. trudno sezon i tak stracony i tak odpowiedz

Egon - 26 minut temu, *.waw.pl @grzesiek:



Dobre i to.

Po co nadpłacać trenerowi, który nie robi żadnej różnicy.

Popiołek też by spokojnie osiągał to, co Skelin. odpowiedz

grzesiek - 18 minut temu, *.centertel.pl @Egon: to prawda :) odpowiedz

