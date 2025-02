Bilety na mecz futsalistów z Gwiazdą Ruda Śląska

Zachęcamy do wspierania futsalowej Legii. Bilety na mecz kupować można TUTAJ . Wejściówki normalne kosztują 25 złotych, bilety ulgowe (dla osób w wieku 4-16 lat) - 15 zł. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo. Termin meczu: niedziela, 23 lutego 2025 roku, g. 18:00 Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne)

W niedzielę, 23 lutego o godzinie 18:00 futsaliści Legii Warszawa rozegrają ligowe spotkanie z Gwiazdą Ruda Śląska. Zawodnicy z Rudy Śląskiej zajmują obecnie 13. miejsce w tabeli Ekstraklasy i tracą do Legii 4 punkty.

