Oficjalnie

Ilja Szkurin zawodnikiem Legii!

Czwartek, 20 lutego 2025 r. 10:04 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Zawodnikiem Legii Warszawa został 25-letni napastnik, Ilja Szkurin, który przez ostatnie półtora roku reprezentował barwy Stali Mielec. Białorusin podpisał ze stołeczną drużyną kontrakt do 31 grudnia 2027 roku. Długo wyczekiwany atakujący miał kosztować "Wojskowych" aż 1,5 miliona euro. Będzie występował w koszulce z numerem 17.