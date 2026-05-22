Oficjalnie

Kacper Tobiasz odchodzi z Legii

Kacper Tobiasz - fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
Legionisci.com Legionisci.com

Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. Kontrakt bramkarza ze stołecznym zespołem wygasa wraz z końcem sezonu i nie zostanie przedłużony. 

REKLAMA

Kacper Tobiasz trafił do Legii z SEMP-u Ursynów. Początkowo golkiper występował w drużynie juniorów i rezerw, a od sezonu 2020/21 trenował już z pierwszym zespołem i w kilku meczach ligowych zasiadł na ławce rezerwowych. Na początku następnych rozgrywek dostał swoją szansę i oficjalnie zadebiutował 24 lipca 2021 roku w wygranym 1-0 spotkaniu z Wisłą Płock rozgrywanym na stadionie przy Łazienkowskiej. W dalszej części sezonu przegrał jednak rywalizację z legendą klubu - Arturem Borucem. Ostatecznie wystąpił w 4 spotkaniach, jednak na treningach uczył się od znacznie bardziej doświadczonego kolegi z drużyny, by w przyszłości zająć jego miejsce, a na drugą część sezonu został wypożyczony do I-ligowego Stomilu Olsztyn, któremu miał pomóc w utrzymaniu w lidze. Ostatecznie ta sztuka się nie udała, ale Tobiasz w łącznie 13 występach prezentował się bardzo dobrze.

 

W sezonie 2022/23 Tobiasz był już pełnoprawnym golkiperem Legii. Wówczas 20-letni Tobiasz wygrał walkę o pierwszy skład z Cezarym Misztą, a w drugiej połowie sezonu z Dominikiem Hładunem. Był to zdecydowanie najlepszy sezon w wykonaniu młodzieżowego reprezentanta Polski w stołecznej drużynie. Golkiper kilkukrotnie wykazywał się imponującymi interwencjami, które ułatwiły zdobycie wicemistrzostwa Polski. Szczególnie zapamiętany będzie jednak jego występ w finale Pucharu Polski przeciwko Rakowowi Częstochowa, w którym Tobiasz stał się bohaterem serii rzutów karnych i w głównej mierze dzięki niemu drużyna sięgnęła po 20 takie trofeum w historii klubu.

fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com


Początek następnego sezonu również był udany w wykonaniu Tobiasza, po raz kolejny został bohaterem broniąc rzut karny w meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa, co dało mu kolejne trofeum, oraz z FC Midtjylland i tym samym zapewniając Legii awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Z biegiem rozgrywek młody golkiper prezentował się jednak coraz gorzej, popełniał więcej błędów i można było mieć do niego sporo zarzutów. W rundzie wiosennej stracił miejsce w wyjściowej "jedenastce" na rzecz Hładuna i odzyskał je dopiero na trzy kolejki przed końcem sezonu. Podobnie działo się w obecnym sezonie. Na początku Tobiasz był pierwszym golkiperem, jednak nie prezentował się tak dobrze, jak kiedyś. Dodatkowo, w listopadowym spotkaniu z Widzewem Łódź, golkiper doznał kontuzji dłoni, która wyeliminowała go z gry do końca rundy. Wrócił do rywalizacji o miejsce w składzie podczas zimowych przygotowań, jednak przegrał ją z Gabrielem Kobylakiem i to jego rówieśnik zaczął rundę wiosenną między słupkami, a w momencie sprowadzenia Vladana Kovacevicia obaj golkiperzy stracili jakiekolwiek szansę na regularne występy. Po przejściu do Legii Otto Hindricha Tobiasz definitywnie stracił miejsce w składzie. 

Statystyki Kacpra Tobiasza w Legii

Występy - 138
Czyste konta - 41
Debiut - Legia Warszawa 1-0 Wisła Płock (24.07.2021)
Ostatni mecz - GKS Katowice 1-1 Legia Warszawa (13.02.2026)
Trofea - 4 (Puchar Polski 2022/23 i 2024/25, Superpuchar Polski 2024, 2025)

fot. Mishka / Legionisci.com
fot. Mishka / Legionisci.com


Centrum informacji o siatkarskiej Legii


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (5)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Guny - 1 minutę temu, *.223.42

Choć nie jestem jego fanem, to powodzenia w nowym klubie. Jedyne czego żałuję, to ze był wystawiany ewidentnie, aby go napompować pod sprzedaz. Pomimo ze był pod formą (albo zwyczajnie słaby) i odbywało sie to wszystko kosztem wyników.Chociaż to bardziej wina klubu niż jego..

odpowiedz
NIE DLA NAS FORMA ZŁA - 1 minutę temu, *.vectranet.pl

Z Bogiem🙏
Powodzenia w dalszej karierze🖐
Amen 🙏

odpowiedz
kaczy - 1 minutę temu, *.play.pl

Co za ulga.

odpowiedz
Paczkomat - 1 minutę temu, *.plus.pl

I weekend sie dobrze zaczyna!

odpowiedz
Balcer - 2 minuty temu, *.orange.pl

Szkoda że odchodzi za darmo, no ale Legia nie umie sprzedawać, woli oddawać

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.