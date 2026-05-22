Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. Kontrakt bramkarza ze stołecznym zespołem wygasa wraz z końcem sezonu i nie zostanie przedłużony.

Kacper Tobiasz trafił do Legii z SEMP-u Ursynów. Początkowo golkiper występował w drużynie juniorów i rezerw, a od sezonu 2020/21 trenował już z pierwszym zespołem i w kilku meczach ligowych zasiadł na ławce rezerwowych. Na początku następnych rozgrywek dostał swoją szansę i oficjalnie zadebiutował 24 lipca 2021 roku w wygranym 1-0 spotkaniu z Wisłą Płock rozgrywanym na stadionie przy Łazienkowskiej. W dalszej części sezonu przegrał jednak rywalizację z legendą klubu - Arturem Borucem. Ostatecznie wystąpił w 4 spotkaniach, jednak na treningach uczył się od znacznie bardziej doświadczonego kolegi z drużyny, by w przyszłości zająć jego miejsce, a na drugą część sezonu został wypożyczony do I-ligowego Stomilu Olsztyn, któremu miał pomóc w utrzymaniu w lidze. Ostatecznie ta sztuka się nie udała, ale Tobiasz w łącznie 13 występach prezentował się bardzo dobrze.





W sezonie 2022/23 Tobiasz był już pełnoprawnym golkiperem Legii. Wówczas 20-letni Tobiasz wygrał walkę o pierwszy skład z Cezarym Misztą, a w drugiej połowie sezonu z Dominikiem Hładunem. Był to zdecydowanie najlepszy sezon w wykonaniu młodzieżowego reprezentanta Polski w stołecznej drużynie. Golkiper kilkukrotnie wykazywał się imponującymi interwencjami, które ułatwiły zdobycie wicemistrzostwa Polski. Szczególnie zapamiętany będzie jednak jego występ w finale Pucharu Polski przeciwko Rakowowi Częstochowa, w którym Tobiasz stał się bohaterem serii rzutów karnych i w głównej mierze dzięki niemu drużyna sięgnęła po 20 takie trofeum w historii klubu.

Początek następnego sezonu również był udany w wykonaniu Tobiasza, po raz kolejny został bohaterem broniąc rzut karny w meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa, co dało mu kolejne trofeum, oraz z FC Midtjylland i tym samym zapewniając Legii awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Z biegiem rozgrywek młody golkiper prezentował się jednak coraz gorzej, popełniał więcej błędów i można było mieć do niego sporo zarzutów. W rundzie wiosennej stracił miejsce w wyjściowej "jedenastce" na rzecz Hładuna i odzyskał je dopiero na trzy kolejki przed końcem sezonu. Podobnie działo się w obecnym sezonie. Na początku Tobiasz był pierwszym golkiperem, jednak nie prezentował się tak dobrze, jak kiedyś. Dodatkowo, w listopadowym spotkaniu z Widzewem Łódź, golkiper doznał kontuzji dłoni, która wyeliminowała go z gry do końca rundy. Wrócił do rywalizacji o miejsce w składzie podczas zimowych przygotowań, jednak przegrał ją z Gabrielem Kobylakiem i to jego rówieśnik zaczął rundę wiosenną między słupkami, a w momencie sprowadzenia Vladana Kovacevicia obaj golkiperzy stracili jakiekolwiek szansę na regularne występy. Po przejściu do Legii Otto Hindricha Tobiasz definitywnie stracił miejsce w składzie.

Statystyki Kacpra Tobiasza w Legii

Występy - 138

Czyste konta - 41

Debiut - Legia Warszawa 1-0 Wisła Płock (24.07.2021)

Ostatni mecz - GKS Katowice 1-1 Legia Warszawa (13.02.2026)

Trofea - 4 (Puchar Polski 2022/23 i 2024/25, Superpuchar Polski 2024, 2025)





