Wolscy Fanatycy Legii przygotowali patriotyczne graffiti, upamiętniające Rzeź Woli, która miała miejsce 5 sierpnia 1944 roku. Powstało na trasie przemarszu osób wypędzonych i wywiezionych do obozu w Pruszkowie. Na krzyżu znalazły się słowa "Ich śmierć jest ceną naszej wolności, nasza pamięć o nich świadczy o nas".

Brwinów - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Brawo, czapki z głów! odpowiedz

rob bandit - 4 godziny temu, *.com.pl Przekozacki graf... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

