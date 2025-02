Media: Ola Brynhildsen był celem transferowym nr 1 Legii

Wtorek, 18 lutego 2025 r. 10:35 źródło: weszlo.com

W poniedziałek w mediach pojawiła się informacja, że zawodnikiem Legii Warszawa ma zostać Ilja Szkurin. Nie był to jednak napastnik pierwszego wyboru stołecznego zespołu. Lista nazwisk, które znalazły się w kręgu zainteresowań Legii, była długa, a jak informuje weszlo.com, na jej czele znajdował się Ola Brynhildsen.









25-letni czterokrotny reprezentant Norwegii chciał odejść z FC Midtjylland, skąd był wypożyczany do innych klubów, m.in. Molde FK. W tym zespole w sezonie 2024 w 11 meczach zdobył 10 bramek. Legia była na etapie zaawansowanych rozmów z piłkarzem i wydawało się, że trafi on do Warszawy, ostatecznie jednak do gry włączył się Toronto FC. Kanadyjczycy znacząco przebili ofertę finansową Legii, czym przekonali zawodnika do transferu.



Brak finalizacji tego transferu spowodował, że uruchomiono opcję alternatywną, czyli sprowadzenie Szkurina.