Szkurin na testach medycznych

W środę napastnik powinien podpisać 3-letni kontrakt ze stołecznym zespołem. Białorusin ma znaleźć się w kadrze na sobotni mecz z Radomiakiem Radom. "Nie ma jednej osoby, która wydaje jednoznaczne zielone światło do transferu. Wszystko opiera się na komitecie transferowym, w którym bardzo mocny głos ma Goncalo Feio w tym momencie. Jeśli ktoś uważa, że ostatnie transfery są autorstwa Jacka Zielińskiego, to się bardzo myli. Wiem to od wczoraj na sto procent. Dziś Jacek Zieliński jest mocno na uboczu. Wiem, że nie bierze w ogóle udziału w procesie wyboru dyrektora sportowego, nie rozmawia nawet z kandydatami" - powiedział Tomasz Włodarczyk.

Jak informuje dziennikarz meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk, Ilja Szkurin ze Stali Mielec przyjechał dziś do Warszawy i rozpoczął dwudniowe testy medyczne przed transferem do Legii.

Kristof - 1 godzinę temu, *.kpn.net Odpali tak jak fajerwerki na Sylwestra. odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dobrze, ż wygraliśmy rywalizację o niego z Barceloną i Milanem odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I to jest właśnie posumowanie jakości...calego pionu sportowo organizacyjnego w L na czele z trenem Fejo który bierze ten transfer na klatę. MASAKRA. To napastnik ma miarę Legii największego klubu Polsce. Żal serce kraje. Najpierw szukali przez internet potem dali ogłoszenie a na końcu wzięli gościa co ostatnia bramkę w listopadzie 2024 strzelił za 1.5 miliona... odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Można było wziąć Kallmana za tę kasę, a teraz biorą Szkurina. Ręce opadają. Długofalowa wizja czy strategia w najlepszym wydaniu w wersji kudłatego korpogłąba 😤 odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To za co Zielu łoi kasę? Za bycie legenda?

Mógłby wycieczki oprowadzać byłby sztos gdy w to włączyli też piłkarzy. odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.com.pl Przeciętny klub to i przeciętne transfery. odpowiedz

LLL - 2 godziny temu, *.33.122 Ręce opadają 👎 odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl To jednak prawda...

Liczyłem, że jednak walną jakiś fest transfer, bo co do tego mam spore wątpliwości.

Obym się jednak mylił i Białorusin odpalił tak, że nam wszystkim kopary opadną. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Niech badają też głowę. Bo u Guala tych badań zabrakło. Co tak Pan Włodarczyk broni Zielińskiego? Że na uboczu,że nie decyduje o niczym. A może jest inaczej. I to tylko ściema zaprzyjaźnionego z klubem dziennikarza? odpowiedz

Kaczyński - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czekam na wpis,że jednak jest nie dla Legii 😁 odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 2 godziny temu, *.216.252 To jest ogórek kompletny, NIE BRAĆ ZDECYDOWANIE! odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.autocom.pl Last minute. ŁAPANKA. Kiedy prawdziwy dyrektor sportowy I prawdziwy dział skautingu? Co okienko to gorszy sort. W tej chwili nie mamy reprezentantów kraju to rzadkość. Nie ma polityki transferowej nie ma myślenia na 2 3 sezony w przód. Kupić sprzedać a jak się nie inwestuje w drużynę to się stoi w miejscu. Za chwilę będziemy oglądać plecy Pogoni. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl No trudno, nie skreślajmy go za wcześnie, dajmy mu szansę... Myślę, że gorszy od Guala czy Pekharta nie będzie. Pytanie czy okaże się warty takich pieniędzy. odpowiedz

francisko - 1 godzinę temu, *.net.pl @Wyrwikufel: on sam nas nie zbawi. Trzeba przemyślanej polityki transferowej na 2-3 lata. Nie ma budowania zespołu tylko strzały przy transferach na chybił trafił A jak kupią i od razu myślą jak sprzedać oby z zyskiem (bo to różnie wychodzi. odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl Brać Petera Itodo z Dinamo Tirana. Szybki, skuteczny, z w miarę techniką. I - przede wszystkim - jakieś 5x tańczy, oraz 4 lata młodszy, więc ryzyko prawie żadne!!! odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl Napastnik na miarę Warszawy.... 🤔 odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tfffuuuu!! odpowiedz

