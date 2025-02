Liczna grupa fanów Jagiellonii przyjedzie do Warszawy

Ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Polski pomiędzy Legią i Jagiellonią cieszy się olbrzymim zainteresowaniem na Podlasiu. "Jaga" w przyszłą środę organizuje autokarowy wyjazd do stolicy - za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 140 złotych. Jak informują białostoczanie, obecnie większość zamówionych autokarów jest już wypełniona i czynione są starania o wynajęcie kolejnych. Jagiellonia zaplanowała wyjazd na godzinę 15. Mecz przy Łazienkowskiej rozpocznie się o 21:00.

(L)eve(L)64 - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Będą jechać trzy godziny i kolejne trzy godziny będą błądzić po Warszawie. Nawet wujek google maps nie pomoże. Pewnie wylądują na błoniach pod narodowym.

Dla nich na szczęście jest w stolicy dużo osób rosyjsko języcznych to zapewne ktoś ich pokieruje na Ł3 odpowiedz

Lupus - 5 godzin temu, *.centertel.pl To w całym Białymstoku jest tyle autobusów ?

Wystarczy zrobić kontrolę stanu tech na granicy województw i po ptokach , tylko 10% się dalej doczołga. odpowiedz

Jihad - 5 godzin temu, *.255.4 Ostatni mecz za życia pana Krzysztofa Kononowicza całe te odpowiedz

Ewelina - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Przecież większośc z nich i tak w Warszawie pracuje, więc nie muszą po meczu wracać na wschód Polski. A swoją drogą to musi byc dla nich traumatyczne przeżycie gdy w pracy wysłuchują rozmów kolegów Legionistów a oni cicho siedzą aby nikt nie wiedział komu kibicują. odpowiedz

Pomyśl, jeśli potrafisz - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Ewelina: Pokaż mi jakieś dane statystyczne poparte źródłami o tym, że większość mieszkańców Białegostoku pracuje w Warszawie. To nie jest jakaś kilkutysięczna mieścina powiatowa w mazowieckim, że trzeba zapi...c do pracy do Warszawy, bo w powiecie trzy zakłady pracy na krzyż odpowiedz

brak autora - 4 godziny temu, *.nsix.pl @Pomyśl, jeśli potrafisz:

Widać, że nie jesteś w Warszawie na co dzień, jakbyś był to byś wiedział. odpowiedz

Wiewiur - 6 godzin temu, *.play-internet.pl A moje miasto to Białystok…… a moje serce to Białystok…… odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 7 godzin temu, *.datapacket.com Dla nich to już jest finał, więc nie dziwne, że chcą zobaczyć Warszawę oraz nas piękny stadion 😎, potem zostanie iuz im tylko liga i ewentualnie puchar Biedronki 🤣 odpowiedz

Zielony Żoliborz. Pieprzony Żoliborz. - 6 godzin temu, *.centertel.pl @PiotrŻo(L)iborz: sam się spinasz na mecze w tym Pucharze Biedronki.... Wyjątkowy klapouch z Ciebie odpowiedz

Alan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @PiotrŻo(L)iborz:

Kolejny napinacz...jak narazie to oni są MP i to oni grają w piłkę..... odpowiedz

To ja - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Przecież oni prosto z roboty z W-wa lecą na stadion 😉 odpowiedz

obiektywny - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Żeby znów nas nie prowokowali jak w 2014... odpowiedz

Referent ds. transportu drogowego - 8 godzin temu, *.tpnet.pl W 6h to na rowerze można dojechać z Białego odpowiedz

Laska - 7 godzin temu, *.net.pl @Referent ds. transportu drogowego:

Ale jeszcze kwarantannę muszą przejść bo przyjeżdżają z Białorusi do UE ;) odpowiedz

Miodek - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl A paszporty mają białorusini? odpowiedz

Monsieur Mac(a)ron - 6 godzin temu, *.elartnet.pl @Miodek: oni są w Unii. odpowiedz

Czesław N - 6 godzin temu, *.plus.pl @Miodek: paszportu to potrzebuje wasz nowy napastnik odpowiedz

pio - 6 godzin temu, *.chello.pl @Czesław N: tylko grzecznie bo wiesz jak było.jak byliście nie grzeczni kiedyś na Ł3 hehe odpowiedz

Nieznany - 2 godziny temu, *.centertel.pl @pio: heheh kurde ale dałeś heheh. Dostaniecie wpi...l na boisku i tyle 😆 odpowiedz

kapeć - 2 godziny temu, *.multitk.pl @pio: zmykali w podskokach😂 odpowiedz

Czesław N - 1 godzinę temu, *.plus.pl @pio: grzecznej to ty bądź proszę bo przyjeżdża drużyna Mistrza Polski odpowiedz

