Burch i Kikolski nie zagrają z Legią

Burch nie znalazł się w kadrze meczowej na ostatnie spotkanie Radomiaka z Górnikiem Zabrze ze względu na uraz uda. Defensor nie byłby gotowy do gry także na Legię. Nawet gdyby jednak był zdrowy, i tak z warszawskim zespołem by nie zagrał, ponieważ ma w umowie wypożyczenia zapis zabraniający występu przeciwko macierzystej drużynie. Tak samo jest w przypadku Kikolskiego.

W najbliższą sobotę Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. W tym spotkaniu nie będzie mogło wystąpić dwóch zawodników wypożyczonych do Radomia ze stołecznego zespołu - Marco Burch i Maciej Kikolski.

Fabrizio Romano - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Widać na zdjęciu ,że Burch się nawet z tego cieszy 🧐 odpowiedz

ZC - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Boją się powtórki z Mięcielem czy Niezgodą. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Te zapisy to takie alibi dla działaczy Legii żeby czasami nie wyszło że chłopaki potrafią grać lepiej niż cały szrot sprowadzany do Legii z zagranicy odpowiedz

Logika - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Skoro są za słabi by grać w klubie macierzystym, to niech grają każdy możliwy mecz w trakcie wypożyczenia. Chyba, że sztab Legi boii się, że na boisku wykażą błędy ich decyzji. odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.205.104 @Logika: o to to to racja.😎 odpowiedz

LLL - 4 godziny temu, *.33.122 To oznacza że Radomiak poważnie się wzmacnia. 😉 odpowiedz

majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.centertel.pl Zenujace są te zapisy. Bez jakiegokolwiek sensu. odpowiedz

Kiwi - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @majusL@legionista.com: Chodzi o to żeby nasz zawodnik nie przyłożył ręki do naszej ewentualnej straty punktów. Wg mnie ten zapis jest bardzo logiczny. odpowiedz

