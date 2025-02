Legia otwiera szkółkę gry w padla

Trenować można na Białołęce (Warsaw Padel Club przy ul. Annopol 3), na Ursynowie (Padlovnia przy ul. Karnawał 8) oraz we Włochach (We Are Padel przy ul. Jutrzenki 12). Na Białołęce oprócz treningów dzieci, przewidziano także grupę dla dorosłych. W zależności od zainteresowania, niewykloczone, że otwierane będą następne lokalizacje. Harmonogram zajęć znaleźć można TUTAJ . Z kolei zapisy prowadzone są TUTAJ . Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 795-586-937 lub mailowo: info@padel.legia.com

123 - 2 godziny temu, *.chello.pl Wystarczy, ze I zespol gra padło. odpowiedz

321 - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Czekam na sekcję piczipolo na żużlu.

Szkoda, że Legia nie potrafi reaktywować sekcji Hokeja, czy wesprzeć sekcji strzeleckiej, w której mamy osiągnięcia. odpowiedz

Maciek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @321: … i zapasy na rolkach poproszę ! ;))). Niech Legia skupi się na sportach olimpijskich a „wynalazki „ to … na plażę :) odpowiedz

PDW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Niech otworzą szkołę gry w palanta imienia Dariusza Mioduskiego. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.tele2.se @PDW: 🤣👍🤣👍🤣👍

Rozwaliles mnie do mez 😂😂😂

Popieram pomysl!!!!👍💪👏 odpowiedz

Wfh - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Jpd i co jeszcze? odpowiedz

pio - 4 godziny temu, *.chello.pl kolejny pomysł na palenie pieniędzmi w piecu , jeszxze może żużel , a co , stać nas odpowiedz

Tony Adams - 5 godzin temu, *.amazonaws.com „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”



No to mamy kolejne SCHOOLS.💩👎💩 odpowiedz

Józek1916 - 3 godziny temu, *.orange.pl @Tony Adams: Twoja ksywka też widzę bardzo Polska. Żeby niebyło, Twoją wygłoszoną powyżej myśl w 100% popieram, ale fajnie by było jak każdy zacząłby najpierw od siebie. odpowiedz

Tony Adams - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @Józek1916: kolejny beznadziejnie glupi wpis. Totalnie beznadziejny.

Bo gdybys wiedzial kto to Tony Adams to bys nie robil z siebie pajaca. A to akurat moj idol i za ch*j to sie nie ma do zangielszczania mowy polskiej.

🤡👎 odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 3 godziny temu, *.mm.pl @Tony Adams: Korpo-mowa to jest naprawdę rak na języku polskim. odpowiedz

Józek1916 - 3 godziny temu, *.orange.pl @Tony Adams: Ok, można mieć przecież też za idola np. Adama Małysza, ale to nie znaczy żeby tak się wszędzie podpisywać. Podpisałeś się tak, więc to tak jak byś nadał sobie taką ksywkę odpowiedz

Tony Adams - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Józek1916: Tak, i mozna tez miec Jaruzelskiego albo angele merkel. I co ma piernik do wiatraka? odpowiedz

Sorda - 1 godzinę temu, *.. @Józek1916: człowieku, ale dla niego idolem jest Tony Adams,a nie Adam Malysz, Kononowicz czy Rafalek T. Czego ty nie rozumiesz? I co to ma do zangielszczania naszego jezyka? odpowiedz

Tony Adams - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Sorda: 👏👏👍🤝👏👏🍻 odpowiedz

