Media: Legia interesuje się Sène

Markus Merk - 59 minut temu, *.plus.pl Ile 2 miliony?Chyba złotych, bo więcej ten ogórek nie jest wart. odpowiedz

Arecki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Myślałem że SANE Z Bayernu Monachium.....😉 Też pochodzi z Senegalu.Prezesie M zaskocz Nas Kibicòw L.PLIS!!!! odpowiedz

wrt - 2 godziny temu, *.247.45 Skoro 3krotny król strzelców tamtej ligi u nas gral piach to ten co gra piach tam będzie królem u nas, logiczne ,panie prezesie dziękujemy odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Facet jest na 37 miejscu tabeli strzelców ligi szwajcarskiej z...4 strzelonymi bramkami na koncie w tym sezonie.Hahahaha kolejny dramat.Tylko nie wiem który większy.Czy ten Sene czy Mioduski/dyrektor sportowy.Oby ten Szkurin wypalił wtedy może zaczną myśleć te nasze miernoty sportowe odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.161.13 Sène nie dla Legii. odpowiedz

Eddie - 3 godziny temu, *.chello.pl lepiej jakby władze kupiły sobie senes (jest tani niż ten piłkarz) może wyjdzie na zdrowie po takim przeczyszczeniu odpowiedz

XXX - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dla wszystkich znawców tematyki zawodników.

To akurat bardzo dobry perspektywiczny zawodnik.

Posiada dużą agresję w grze przyspieszenie oraz zwrotność

uważam, że w tym kierunku powinna iść nasza Legia i kupować młodych zawodników.

koleś na dzień dzisiejszy jest o jeden poziom lepszy od Guala a ma 23 lata także może być tylko lepiej.

Jestem jak najbardziej za kupnem takiego zawodnika i sprzedania Guala jeszcze w tym okienku.💥🚀🥇 odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @XXX: przecież on się mija z piłką i biega jak czołg.Zero techniki.Nieokrzesany ogór bez inteligencji boiskowej. odpowiedz

Legijna Sadyba - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Dawać go, ktoś musi wykańczać genialne prostopadłe podania Oyedele! 🤩 odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Legijna Sadyba: przecież to jest ogór totalny. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.datapacket.com @Znawca: gorszy od Guala nie będzie, może zrobić zamianę i oddać im Guala😜 odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @PiotrŻo(L)iborz: hehe,sam nie wiem, podobny poziom kalectwa 🤣 coś na zasadzie zamienił stryjek.. odpowiedz

(L)uki - 3 godziny temu, *.25.60 @PiotrŻo(L)iborz: od Guala to nawet obrońca jest lepszy odpowiedz

Adamesku - 2 godziny temu, *.tpnet.pl https://www.youtube.com/watch?v=1D7xLDkAz9w nie no lis pola karnego :D przepiekne bramki z 11 metrów i ten instynkt snajperski :} brać goscia odpowiedz

Kobo(L)t - 30 minut temu, *.centertel.pl @Znawca: To się idealnie zgra z kasztanem, którego kupili. odpowiedz

Masakra - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Pośmiewisko na cały kraj...zaczęła się już liga następnie rusza puchar Polski,a już niedługo LK. A wzmocnień jak na lekarstwo!!! LEGIA klub z tradycjami,a tu taka patola. Wstyd 🫣 transfer za 1,5 mil.€ za zawodnika że Stali Mielec. Szkoda słów i nerwów na tą patrole!! odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.plus.pl @Masakra: co za narzekacze wieczni masakra odpowiedz

Boli? - 4 godziny temu, *.myvzw.com @Masakra: odpowiedz

geds - 5 godzin temu, *.164.180 Na pierwszy rzut oka to wygląda na bardzo dobry ruch. odpowiedz

Sebek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Brać go !!! odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Brać tego chłopaka!

https://youtu.be/OkvTQNOCW74?si=rM0Yq_fQu7yMgAj7 odpowiedz

qemp - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl O co tu chodzi? Nie chcieli Kallmana za 1,5 mln euro, wzięli słabszego o poziom Szkuryna za taką cenę, a teraz chcą kolejnego gościa, która pewnie tańszy nie będzie i gwarancji jakości nie daje. Po co nam dwóch mocno niepewnych napastników, kiedy mieliśmy Guala, Alfarelę, Nsame i Pekharta? Potrzebujemy sześciu słabych napastników, czy jednego kozaka i jednego, który w razie czego może nie obniży drastycznie poziomu z ławki? odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl @qemp:

jak ten tekst leciał? Tlumacz to Pan koniowi,k..wa😂😂😂 odpowiedz

TransferowyAndrzej - 5 godzin temu, *.supermedia.pl @qemp: Bo ubzdurali sobie, że skoro Kallmanowi kończy się po sezonie kontrakt z Cracovia, to będzie do wzięcia za darmo, bo nikt poza Legią po niego się nie zgłosi. odpowiedz

Grooby - 5 godzin temu, *.208.250 @qemp: mordeczko, 1,5 mln za chłopa z kontraktem półrocznym to jest przesada i tyle to można za Leo Messiego zapłacić w analogicznej sytuacji jego życia. IMO to kwota za Kallmana to taka jak za tego Biczaharawrwerkmsedfana, max 250 tysięcy co i tak jest duże jak na polskie warunki odpowiedz

Sylwek - 6 godzin temu, *.com.pl Legii przydałby się kolejny napastnik odpowiedz

Mili - 6 godzin temu, *.centertel.pl Brawo Marcinek odpowiedz

Syn księdza - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Już nam kiedyś takiego kota oddali Burch się nazywał też taent...🤯. Scouting to my mamy nawet nie na podstawie FM-a dramat... odpowiedz

Marcinek 31 - 6 godzin temu, *.plus.pl Ale ludziska macie tutaj banie , wszystko krytykujecie i hejtujecie, że wam się w życiu nieudało, to nie znaczy że macie tutaj swoje zale wylewać !! Założyć proszę jakaś stronę tytułem nieudacznicy i tam smarujcje dowoli odpowiedz

Kawulok - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Marcinek 31: Krytykujecie, bo wy uje jesteście! odpowiedz

doctor - 7 godzin temu, *.ukpaperrolls.com Nastepny przzerosniety dzieciak z afryki.... on ma ze 33 a nie 23 lata. NIE DZIEKUJEMY darku juz ty sobie odpusc te swoje afrykanskie talenty lepiej lol odpowiedz

pio - 7 godzin temu, *.chello.pl jak szwajcary nie mają nic przeciwko odejściu tego kocura to ja bym odpuścił hehe odpowiedz

Pioter - 7 godzin temu, *.play-internet.pl To Scooby Dooobi Doo...a kto to k...a jest? Jak rymował Liroy.😂 odpowiedz

Hen ryk - 7 godzin temu, *.aster.pl Kto prowadzi transfery? Dyrektor sportowy? Jak go nie ma? Zarząd? , korpoludki? Znowu ŁAPANKA? odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.interkam.pl @Hen ryk: w przypadku Szkuryna to Feio bardzo o niego zabiegał i miał decydujący głos w komitecie transferowym, więc on bierze odpowiedzialność za ten transfer.A tego ogórka ze Szwajcarii to nie wiadomo kto wymyślił. odpowiedz

ZAWIErCIOK - 7 godzin temu, *.. jego kariera:

24/25 Lozanna 22m 4br

23/24 Lozanna 36m 12br

22/23 Basel FC 5m 0br

21/22 Grasshoppers 25m 10br/ Basel FC 1m 0br

20/21 Basel 5m 0br/ Omonia 10m 1br

wcześniej Juve u19 31m 10br (dwa sezony)

więc oceńcie sami - Same ;-)🤣 odpowiedz

123 - 7 godzin temu, *.chello.pl Kolejny Nsame tylko mlodszy. odpowiedz

lucho_83 - 7 godzin temu, *.70.100 Oczami wyobraźni przeczytałem Leroy Sane... odpowiedz

Miętowy - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Jaki zarząd taki Sane. odpowiedz

Kekes - 7 godzin temu, *.centertel.pl Kocór, czy ogór?🤔 odpowiedz

Arc - 7 godzin temu, *.com.pl @Kekes: Oby okazał się jednak Kocurem! 😉 odpowiedz

Pudel sprzedaj Legię - 7 godzin temu, *.chello.pl @Kekes: kocura nikt by nie oddał. odpowiedz

Pyton - 7 godzin temu, *.centertel.pl @Kekes: raczej koteczek odpowiedz

Keks - 4 godziny temu, *.plus.pl @Kekes: mega kot pies na bramki odpowiedz

