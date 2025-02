Z obozu rywala

Radomiak przed meczem z Legią. Nowe twarze, stare problemy

Piątek, 21 lutego 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sobotę o 20:15 Legia Warszawa rozegra w Radomiu mecz przyjaźni z Radomiakiem. Radomianie rozczarowują i choć zimą dokonano w zespole wielu zmian, to początek rundy wiosennej pokazuje, że nie zmieniło się zbyt wiele. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala "Wojskowych".