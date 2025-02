Komentarze (260)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

mojo jojo - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Dziady!!! Won z Legii!!! odpowiedz

666 - 50 minut temu, *.orange.pl Fejilo pejio auuu😁😃😁 odpowiedz

Stary cap ,co jeszcze się łudził i miał nadzieję - 50 minut temu, *.t-mobile.pl To był typowy mecz pomocy dla Radomiaka , tak jak zeszłym sezonie, gdzie był 0:3

Teraz jest trochę lepiej, bo 1:3 haha . Ustawka "Fortuny

A tak na serio, to w Legii zdają sobie sprawę że sezon stracony i powalczymy o miejsce 5/7 i w tym sezonie Pucharów nie będzie. Stąd ta cała sytuacja z napastnikiem

Zostaje tylko dokończyć sezon i się przygotować do następnego

Przerwie po sezonem czeka Legię totalna przybudowa. I gruntowną reorganizacja odpowiedz

jurand - 51 minut temu, *.. Pięknie Panienki ! Myśleli, że pogramy sobie piłeczką od nóżki do nóżki i coś wpadnie. A tu boisko do d...y, Radomiak zaczął ostro i twardo i nasi się zdziwili, przecież to nie miało tak być. A jednak. Teraz z jagą w plecy, ze śląskiem też i tak w dół tabeli. Przykre co piszę ale.....Jestem kibicem od 66 roku i takiego dziadostwa nie widziałem. Gdzie młodzi?. odpowiedz

MarcinWLD - 52 minuty temu, *.aster.pl Gamonie...pseudo grajki, bez jaj. Zarządzanie dno, wstydzilismy się przy okienku zimowym, a teraz ogladając to gówn... jeszcze nerwy tracimy- dlaczego? Tu nic nie działa. odpowiedz

Krzychu66 - 55 minut temu, *.t-mobile.pl To jest cyrk, kabaret w jednym. Te patałachy razem z tym fejo fajo do niczego się nie nadają. A może to sabotaż. A może grają na zwolnienie fejo. To są pytania bez odpowiedzi. W środę będzie i po pucharze bo jagiellonia jest lepsza os nas w tej chwili. Fejo wypad. Po tym meczu chcę zobaczyć dymisję fejo. Dno i kilo mułu. Zieliński dziękujemy ci za transfery. Jesteś zajebisty ha ha ha odpowiedz

EU07 - 58 minut temu, *.plus.pl Miod się przejadł. I nie musi juz Kasą nas przekupować. Niech idzie sobir. odpowiedz

Koto - 59 minut temu, *.. Ten mecz był sprzedany. Kiedyś odświeżę ten wpis. odpowiedz

hwdp - 1 godzinę temu, *.orange.pl Chyba wizyta w autokarze by się dziś przydała... odpowiedz

Gunit - 1 godzinę temu, *.beskidmedia.pl Ja pie.....zero celnych strzałów w 2 połowie jak trzeba było gonić wynik....Wstyd na piechotę do Stolicy odpowiedz

CBR - 1 godzinę temu, *.mm.pl Prezes najlepsze cooze zrobić to sprzedać klub.I oczywiście zabrać ze sobą to swoje towarzystwo w postaci pseudo trenera,pseudo zarząd i pseudo dyrektora ......UPS....przepraszam bo już nie dyrektora pana JZ.porazka.dzis napastnik Radomiaka pokazał jak się walczy o piłkę a oni za 1.5 mln kupują.......bialorusina🤔🫣porażka.zastanawiam się czy tam ktoś jest normalnie myslacy😃 odpowiedz

legionista11111111111 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl wstyd nic więcej, zespól bez jaj, jakby mieli oddać punkty za wcześniejsze mecze w lidze lub legia obstawiała wygraną Radomiaka. odpowiedz

kontroler_biletow - 1 godzinę temu, *.99.230 no to "pięknie" zakończyliśmy mecz odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.com.pl Wystarczy tej hańby!! WOJNA!!!!!!!🔥💥 wyp....ć z naszej LEGII! odpowiedz

abcd - 1 godzinę temu, *.163.246 coście kur*a zrobili z tym klubem?! odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Jacek Magiera Jacek Magiera Jacek Magiera tyle w temacie czas na zmiany odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niech ten klub już sobie zrobi wakacje i nas nie zawstydza. Niech wrócą grać jesienią jak sobie i my od tego cyrku odpoczniemy.

P.S. Legia the best! odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Po dwumeczu z molde czeka Nas zmiana trenera... odpowiedz

Si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Szmaciarze, totalne dno odpowiedz

dk - 1 godzinę temu, *.. Nie takiej Legii oczekiwałem. Źle się to dla Nas układa w doli tabeli - pozdrowienia z Gdańska. odpowiedz

Miro - 1 godzinę temu, *.com.pl Ten mecz to jakiś kiepski żart? Mikołajki dzisiaj mamy?Barciś winny utraty 3 bramek. Vinagre Gruzin gual i kilku innych to jakaś katastrofa😡 odpowiedz

Warszawiak - 1 godzinę temu, *.103.17 Krótko i ma temat.wszyscy bez ambicji i umiejętności piłkarskich wyp.ać z legii!!! odpowiedz

User - 44 minuty temu, *.vectranet.pl @Warszawiak: to nawet sprzątaczkę byś pogonil... Umiejętności piłkarskich nie ma ale jestem pewien że gdyby weszła na murawę miała by chociaż ambicje odpowiedz

Cohones - 1 godzinę temu, *.255.233 Nie kupicie jaj. Włączyć im mecze Legii z lat 90tych. Teraz żaden nie schodzi z boiska brudny. Mają a du.... odpowiedz

Aro - 1 godzinę temu, *.net.pl Tak słabej Legii nie pamiętam a żyje już 44 lata masakra płakać się chce nieudaczniki odpowiedz

Nemo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zobaczycie jakie siupy będą jutro w meczu lecha odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przecież nikt jeszcze strajku nie zaczął. To było ostatnie ostrzeżenie. Strajk to się zacznie jak karnety wygasą i przyjdzie nowy sezon odpowiedz

cleo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Że Na Da... Tego nie da się oglądać. odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. cyrk czy kabaret odpowiedz

Jrzk - 1 godzinę temu, *.orange.pl Amatorzy... odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com 8 minut strzelamy 3 gole i pełny stadion za tydzień 😂😂😘 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Brawa Legioniści za doping! 👏(L)🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

prawdziwy znaffca - 56 minut temu, *.plus.pl @Znawca:

Jak to było? Ogórki? Znawca, a może dyletant? Albo laik? odpowiedz

Znawca - 44 minuty temu, *.interkam.pl @prawdziwy znaffca: pewnie w następnym meczu przegrają 😉 odpowiedz

Znawca - 36 minut temu, *.interkam.pl @prawdziwy znaffca: masz frajdę co?😜🤣🤣 odpowiedz

Grzywa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kur..a to słowo w naszym języku ma wiele znaczeń odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.aster.pl I jeszcze głupota naszego zarządu, zakaz gry wypożyczonym zawodnikom. Myślą że jak nasi wypożyczeni nie zagrają to wygramy, a tu na odwrót u innych jest sportowa złość. odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Emeryt: akurat grający burch byłby dla nas wzmocnieniem...

A sportowa złość jest u wszystkich tylko nie u naszych grajków... Tu jest po prostu strefa komfortu odpowiedz

Adaś - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nigdy nie kupię biletu bojkot i tyle niszczą legiunie odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.167.2 @Adaś: 3 lata już tak robię, kibic od '85, ale inni kupują i jeszcze całego meczu nie ogladają, to jest cyrk. Jaki pan taki kram odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Adaś: ja też już następnego karnetu nie wykupie . Szkoda moich nerwów i wku...iania się za moje pieniądze ciężko zarobione.🤡 Tyle odpowiedz

Yriattar - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Obraz nędzy i rozpaczy odpowiedz

kokolino - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Boże zabierz Miodka odpowiedz

legionista11111111111 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @kokolino: masz rację oddali mecz za wcześniejsze mecze odpowiedz

Korupcja - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To co uwielbiam najbardziej sprzedawanie meczy Legio dziękuję Ci. Odkąd zaczęła się wojna na Ukrainie można było przenieść sprzedawanie meczy do Polski. Legia lubi to a wszyscy myślą, że to nie prawda a tu cyk. Jeszcze kilka sezonów sprzedanych meczy i Mioduski może powiedzieć, że jest na zero odpowiedz

Mioduski miał rację... - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pokaz laserowy rozprasza naszych piłkarzy... Zabrakło pełnej koncentracji odpowiedz

wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Bardzo szybko skończyliśmy walkę (???) o miejsce na podium. Zapewne szybko tez skonczymy kariere w LKE. A w PP mamy do przejścia Jagę, która jest od nas znacznie silniejsza. Co za czasy....



To może byc sezon pełen rozczarowań. odpowiedz

Diego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To już ku..a nawet śmieszne nie jest odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Parodia...👎 odpowiedz

Zły Krasnolud - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie chcę NIGDY WIĘCEJ widzieć chodyny na boisku w barwach Legii odpowiedz

Kraków 1234 - 1 godzinę temu, *.163.164 Czy mamy inny skład?? odpowiedz

Przewijanie w tył tv. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tym razem to ja widzę nieporadność piłkarzy niż trenera.



Co podanie to strata lub niecelne do kolegi, jak tak można na najwyższym poziomie.



Radomiak bardzo chciał, Legia przyjechała pograć kolejny mecz. odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.167.2 Zapraszam wiecznych pochlebców szefa Ł3 między innymi Egona i innych do pisania i zakłamywania rzeczywistości, a na deser ,, nie poddawaj się ....... ,,,,

Panie i Panowie, którzy macie L-kę w ❤️

Nie piszcie, że jakiś faja i jakiś kulawy gracz jest słaby, że jakieś transfery kiepskie i jakiś kierownik, dyrektor czy sprzątaczka kiepska. .

Tych wszystkich patałachów zatrudnienia właściciel Legii. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Gocław:



O czym ty piszesz.

Nigdy nie napisałem, choćby słowa pochlebstwa na temat Mioduskiego.

Pisałem natomiast o twoich dziecinnych pomysłach, że jak się obrazisz na Legię, to Miodek sprzeda klub milionerowi, który czeka za rogiem, tylko wstydzi się wyjść.

Przyprowadź tego milionera, bo to, że będziesz nawijał bez końca, że wszyscy są patałachami raczej niewiele zmieni. odpowiedz

Stary - 1 godzinę temu, *.18.225 Od 92 roku na Legii wiele padak widziałem przez ten ale tak bezkajajecznej drużyny nie pamiętam. Ogórk, tylko dzięki beztalenciowym działaczom zawdzięczają że grają w tej koszulce, szkoda słów. Mnie wyleczyli z bywania na stadionie. odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Uwaga wchodzi Ramos dobrze że u nas nie ma tego bez majtek. Faja trochę mocniej rzucił piłkę😂😂😂 Dostał czerwo 😂😂😂 cała ta liga jest śmieszna nawet be tego clowna 🤡 typowy mecz przyjaźni 😂😂😂 ciekawe będą tera wywiady 😂😂😂 odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tu nic nie działa od paru lat odpowiedz

Dziad_LeopoLd - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wstyd Qrwa na to patrzeć. Gorsze g*wno od kabaretu "Koń Polski". Dno i pół metra mułu. A to co Faja zrobił...trzy mu w cztery. odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl O fejo się ewakuował :) odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Kobo(L)t: Jedyny plus ze zarzad z tym amatorem nie rozmawia o nowym.kontrakcie. 4 sezon bez MP niech kolejny trener walczy. odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl Drużyna misiów:) odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl My po prostu nie mamy nikogo. Od bramkarzy po dzisiejszą obronę tragiczną po pomocy zero a o napastnikach na miarę Legii brak słów i w ogóle szkoda gadać i pisać o całej naszej Legii WARSZAWA. Nie wiem czy to pisać ale napiszę....aż rzygać się chce. odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Michał: W punkt odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Michał: taka prawda odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Michał: pudel rozmontował Legię , robił to konsekwentnie od samego poczatku objęcia sterów odpowiedz

Idę o zakład - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Idę o zakład że nasz trener po meczu wypali "że byliśmy lepsi ALE" - ten wiater z radomskich kebabów i chińczyków sprawił że chłopaki zrobiły się głodne i nie mogli skupić się na meczu, że murawa, że... ;] odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Bramki na wyjeździe liczą się podwójnie 😂 odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl a gdzie jest Faja?

Uciekł na trybuny!

To jest kabaret odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.aster.pl Jutro regeneracja w Enklawie. LtC nie pomoże. Jakby się mocno napili to może zintegrowaliby się. odpowiedz

Loen - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Faja wont z L odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Być może to jakieś uklady między Stempniewskim a Mioduskim my wszyscy taj się tym jaramy🤔 odpowiedz

Leszek Pisz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 1. Trener z pierwszej ligi, który kilka sezonów temu zarabiał na chleb korepetycjami z portugalskiego, dostaje najbardziej utytułowany klub w kraju z największym budżetem. Efekt jest taki że samograje zespół wygrał, ale takie Piasty, Radomiaki nas weryfikują boleśnie.

2. Piłkarze z internetowych castingów będą mieli coraz mniej takich "samograjów".

3. Nikt nam tyle nie da, co złotousty właściciel obieca a jego banda klakierów po nim powtórzy.



Plan na Legię jest taki, że dopóki mamy długi ( a jest ich na dekadę spłacania ) dopóty mamy być ligowym przeciętniakiem. Tyle że zanim spłacimy, to taki Leszek, Jaga, Raków (za chwilę Widzew bo inwestuje w nich ktoś kto ma kase a nie tylko udaje że ma) odskoczą nam tak że będziemy kolejną dekadę ich gonić. odpowiedz

Krzys27 - 1 godzinę temu, *.virginm.net Najwazniejsze ze...wykresy sie zgadzaja...ze w pilce noznej wszystko jest mozliwe...ze bylismy lepsi ale przegralismy....Mam takie pytanie i chcial bym od razu uprzedzic niektore odpowiedzi...nie, nie mam takich pieniedzy zeby ten klub kupic(jezeli wszechmogacy mial by chec sprzedac) ale czy istnieje jakakolwiek mozliwosc zeby sie pozbyc najwiekszego szkodnika w histori naszego klubu, niejakiego DM i tej jego calej swity??? odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl a kumaci kupują bilety i udaje że strajkują.

Skoro płacą to co to za strajk odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @e(L)o: Generalnie na Żylecie od lat nikt i nic już się sensu i logiki nie trzyma... odpowiedz

Gh - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wszystkich do 🚀 i na księżyc zenada odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. @Gh: tak jest odpowiedz

Arczi75 - 1 godzinę temu, *.169.53 Spadajcie do domu my nie powiemy nikomu, najgorsza zbieranina od x czasu w Warszawie co podszywa się pod LEGIE 🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Bombardo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Po co ogrywamy Sportingowi trzeciego bramkarza? Wykupić go nie będzie za co, postawą na boisku też się nie broni, więc jaki jest sens? odpowiedz

Van Hool - 1 godzinę temu, *.reliablehosting.com Ewidentnie brakuje Kuna odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. w Molde wpie...l na 100% odpowiedz

WoLa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Transfery na środek tabeli więc wszystko według planu Miodka... odpowiedz

Bartolinii - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak to jest na takim meczu zgodowym? Przy 3:1 to już śpiewamy "Radomiak gol" czy " nie poddawaj sie"? 😃 odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Po uj sobie człowieku życie samemu psuj.

Jestem z L na sercu od urodzenia 73.

Wychowałem się na meczach gdy kiedy nas na bilet nie było stać i cięć się zorientował że wchodzimy przez dziurę od Agrykoli oglądałem mecz z domu na 16 piętrze na Fabrycznej. Jeszcze chce k…wa żyć a nie co tydzień patrzeć na te miernoty. Dzięki panie Darku udało się panu pierwszemu wyleczyć mnie na jakiś czas z tego tematu. Wyp……………lać. Takiego gó..wna nie widziałem od 50 lat. Już mnie uj interesuje kim wy się interesujecie. Fejo sam się zmień cieniasie. Ty ustalałeś skład frajerze jeden.

Przepraszam ale nie mogę na to gÓw…no już patrzeć. Żyleta jest bardziej miękka od mojego dziadka u …ja. Pusta trybuna na 15 minut. Strasznie mi zaimponowaliście. Nie no wogole super. Mioduski wsadź sobie wiesz co i gdzie.

Z Molde czy w mordę. Kogo to już interesuje?

Jestem wyleczony dziękuję zajęło to wystarczająco długo. odpowiedz

Lider - 1 godzinę temu, *.18.225 Feio, pakuj się amatorze. Bojkot musi się zacząć już teraz nie ma co czekać do nowego sezonu. Widać że po tych ogórkach wszystko spływa, wypłata się zgadza jest ok. odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl Co ten Japończyk robi to masakra brać pyrke a wszołka do pomocy odpowiedz

kowaL - 1 godzinę temu, *.. a na trybunach… Nie poddawaj sie? 😂 odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.chello.pl @kowaL: hahah wierzą dalej w Mistrza najlepiej lubie czytać te wypowiedzi po meczu jak mówią że idą w dobrym kierunku hahahah to kabaret jest odpowiedz

Echhh - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Mamy jeszcze jakiegoś bramkarza ? odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Echhh: Tak myślę że jakby ostro przytrenował Jacek Kazimierski to nie był by gorszy od tych trzech lebieg ktorzy ostatnio bronili bramki (L) odpowiedz

Prezes - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dalej chodźcie na stadion i protestujecie wychodząc i wracając na trybuny. Zaplaciliscie za bilety to kasa się zgadza i taki protest jest nic nie wart. Tylko pusty stadion to dałby może coś do zrozumienia. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Prezes: Dokładnie. Barany nic nie kumają, a potem narzekają... odpowiedz

LewLegiz - 1 godzinę temu, *.167.2 @Prezes: 👍👍👍 tylko to, zero plnów dla szkodnika. odpowiedz

Prezes - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Stoperan Ekstraklasa: W pełni się zgadzam. odpowiedz

Loczek - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze grają, dobrze wszystko jest w porządku, Jest git, pozdrawiam całą żyletę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. odpowiedz

Gaszę światło - 1 godzinę temu, *.165.54 Idziemy spać.Dobranoc.Jutro rano Legia Mistrzem Polski .Hahhaahahahahahahah odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.chello.pl Hahahahhaha z czym wy do Molde o Chelsea nie wspomnie jak was Radomiak miażdży!!!Koleś napisal zeby dać braciom wygrać to dobrze pisałem im nie trzeba nic dawać sami sobie wezmą 3 pkt i się nie myliłem. odpowiedz

Zielarski - 1 godzinę temu, *.co.uk Z taką grą to nam real nie straszny, molde a następnie chelsea to wciągają nosem z rana przed treningiem 😂😂😂 odpowiedz

koczi - 1 godzinę temu, *.skyware.pl Ciekawe to teraz powie Faja na xG?🤣🤣🤣 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @koczi: że byliśmy lepsi😂 odpowiedz

Krzys27 - 1 godzinę temu, *.virginm.net 👏 Radomiak za walecznosc....moja kochana Legio...to sie k...wa nie dzieje naprawde...prawda??? odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Mioduski out, Feio out.Tylko puste trybuny 😡😡😡😡😡 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Ciekawe po co wszedł Goncalves?🤔 😂 odpowiedz

Rafallo88 - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl Hahahahahahahahaha! Brawo Radomiak! Już 3 do 1, kolejne bramki to tylko kwestia czasu! Życzę Legii samych porażek do końca sezonu. Niech wpierdzielą wszystko jak leci. Niech udana gra w Europie nie zamydli nikomu oczu. Ten klub to jeden, wielki żałosny mem. Bramkarz też super xD odpowiedz

chemik - 1 godzinę temu, *.plus.pl SEZON STRACONY odpowiedz

Ii - 1 godzinę temu, *.orange.pl 3 bramki bramkarza odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.aster.pl Gual odszedł Jagą zaczęła grać, Wahan odszedł Pogoń zaczęła grać. Każdy mądrzejszy trener zalatwia myśl taktyczną Fejo. Dyrektora sportowego trzeba szybko szukać, bo już trzeba szukać trenera odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Umówmy się, inny wynik niż mistrzostwo to dla Legii porażka i stracony sezon 😂🤣😂🤣😂🤣 odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Piter: Człowieku jaki mistrz? Jak wywalczą miejsce w pucharach to będzie cud. odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jaga to nas rozszarpie a Molde.... odpowiedz

Komar - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dramat, 🤬 odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak bramka na 3:1 może być uznana, kiedy zawodnik Radomiaka wrzuca piłkę z autu będąc na boisku, a nie poza nim? Co to ma być??? odpowiedz

Egonik - 1 godzinę temu, *.. Trzecia bramka Barcia. Gratulacje. Niech Faja go zdejmie z boiska odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. moze tego dyrektora niech z Radomiaka pozyczą odpowiedz

koczi - 1 godzinę temu, *.skyware.pl Jaga leje Radomiaka 5:0 a my od nich mamy wpie...l. Gramy o mistrza ale w szachy!!! odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bracia i Vladan TOP !!!🙏💥 odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Macie swojego Goncalo Feio.

Pomnik postawcie temu nieudacznikowi.

😡😡😡 odpowiedz

Beton - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jest dwóch komediantow na boisku bramkarz i stoper odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dzwonić do Magiery... odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Kobo(L)t: A po co? On też jest cienki,i już pewnego poziomu nie przeskoczy. odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @MarioL: Niedługo minie 9 lat i lepszego nie było. odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Kobo(L)t: Ale on jest teraz typowym średniakiem,który nawet w Śląsku sobie nie poradził.Jest słabym trenerem.Napewno nie na Legię. odpowiedz

Hmm. - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mylę się co do kovacevica....😁😁😁🤣🤣🤣 Haha ale wypożyczenie brawo.... odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Już 25 min.temu przełączyłem na Barcelonę.😡 odpowiedz

Jot - 1 godzinę temu, *.orange.pl Drużyna frajerów i amatorów... odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Bialorusina wprowadzic !!!! odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Hahahaha. Brak już kur.a słów. Moje oglądanie tego dna właśnie się zakończyło. Dziękuję za uwagę. odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl niech oni lepiej do Warszawy nie wracaja odpowiedz

????? - 1 godzinę temu, *.chello.pl 3-1 po Meczu🤬😡☠️☠️☠️ odpowiedz

PanTrener - 1 godzinę temu, *.centertel.pl BRAWO TRANSFER ROKU

KOVACEVICZ! 🙏🙏🙏🙏🥇 odpowiedz

koczi - 1 godzinę temu, *.skyware.pl Legia zrobiła takie transfery że cała liga trzęsie portkami🤣🤣🤣 odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.aster.pl Czy w relacji choć raz był wymieniony Gual? odpowiedz

PanTrener - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Emeryt:

tak na poczatku meczu jak prezentowali sklad odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.ukwsd.com @Emeryt: gual nie ale kovacevic trzy razy a i barcia też że dwa odpowiedz

koczi - 1 godzinę temu, *.skyware.pl Faja po meczu daj 3 dni odpoczynku za walkę🤣🤣🤣 a do prezesa wnioskuj o podwyżki dla kopaczy!!! odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A po meczu usłyszymy znowu że byli lepsi tylko boisko krzywe sędzia był przeciwko nim trawa za wysoko wyrośnięta wszytko było przeciwko nim a oni mecz mieli pod kontrolą ale jedna czy dwie akcje przeważyły o przegranej .

Oni są tak słabi że żenada pakowa walizki razem z tym marnym trenerem i won z tego klubu bo wstyd przynosicie nic więcej rozkapryszone przepłacone gwiazdeczki odpowiedz

Pan nikt - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Naprzud legio odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trzeci mecz Wladana a dołączył już do babolarzy ostatnich lat w bramce Legii czyli Antolowica , Skaby, Miszty, Kacperka i Gabrysia. odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Do przerwy Radomiak oddał 14 strzałów ,a Legia 4 i kto tu gra o mistrza?? Widać jak na dłoni komu bardziej zależy. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tragedia jak oni grają. odpowiedz

Peaky Blinders - 2 godziny temu, *.98.102 Jest chodyna jest 10 na boisku odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.net.pl Jak ich trener przygotował do rundy wiosennej?

Przegrywamy z drużynami które walczą o utrzymanie.

Wstyd, odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.orange.pl Świetny mecz, naprawdę świetny. Widać że Faja poukładał drużyne podczas zdrupowania w Hiszpanii. Ten Barcia to całkowicie ma tlen odcięty odpowiedz

d - 2 godziny temu, *.strzyzowski.net ziółkowski dwie bramki odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia mistrz 😂😂😂 odpowiedz

Van Hool - 2 godziny temu, *.98.102 Przeprosić i ściągnąć Josue jak najszybciej odpowiedz

Rafallo88 - 2 godziny temu, *.pljtelecom.pl Co za banda nieudaczników. Poczynając od Miodka, przez Ziela, ostatnio Feio i oczywiście do naszych "gwiazd" na boisku. Żygać mi się już chce od oglądania tego gówna. Dramat na każdym poziomie, jedynie fajna przygoda w Europie, która za moment na 100% się skończy. PP też nie będzie, możemy o tym wszyscy zapomnieć. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wpuścić Szkurina i laga na niego XD odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Po prostu nadzieja umiera ostatnia ale z takim właścicielem zarządem trenerem sztabem i piłkarzami niedługo będziemy szorować dno. Jest złość a nawet wściekłość na poziom i całą Legię! odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net Capita do Legii ?? 😁😁 odpowiedz

Dramat - 2 godziny temu, *.orange.pl Dziś to i KS Piorun Piździszew dolny był by w stanie spuścić nam łomot… odpowiedz

Tylko ks piorun piździszew górny! - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Dramat: rel🤯👀👎 odpowiedz

MP - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Trudno to w ogóle nazwać grą w piłkę . Zero środka pola, przytrzymania piłki. Tak w latach 70 grały drużyny z Afryki. Dla mnie to jest dno odpowiedz

Alt - 2 godziny temu, *.. Bardzo źle to wygląda. Obrony nie ma. Widać ile znaczą Kapuadi z Pankowem. odpowiedz

wolfikk - 2 godziny temu, *.mm.pl Bardzo słabi jesteśmy.... odpowiedz

Kraków 1234 - 2 godziny temu, *.plus.pl PUSTE TRYBUNY DLA NICH .... odpowiedz

Leśny - 2 godziny temu, *.165.54 Co ja widzę co się dzieje Legia dzisiaj nie istnieje.Forma na środę szykowana.A w środę to będzie dopiero meczyk.Palce lizać.Po meczu zobaczymy ,czy już koniec z Majstrem odpowiedz

..... - 2 godziny temu, *.orange.pl ..... To wszystko sezon już stracony czas wziąć trenera i piłkarzy nie za darmo których nie chcą w klubie albo płacić 1.5 banki i mowa że dwa treningi i nie gra ciekaw jest co 1.5 banki pokaże tyle co żaden a nssme gra i strzela moim zdaniem fleja nie upodobał go sobie i nie grał a spodenki marnują setki tyle strat i grają dla mnie jakiś z pierwszej ligi coach byłby lepszy niż 3 flejow gość niea pomysły na grę gra to co od początku czyli na farta nie było meczu jakiegoś wow tylko 90 minut i kapa do przodu 🤣🤣🤣😭😭🤪 odpowiedz

Kapsel135 - 2 godziny temu, *.65.21 Barcia powinien mieć zakaz gry w Legii.

Kręcą nim jak chłopem w sądzie.

Dlaczego nie gra Augustyniak ? odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dwa błędy Kovacevicia niestety. Jak na razie koń trojański Rakowa w Legii. Ale tak to jest jak się bierze piłkarza na takiej newralgicznej pozycji na ostatnią chwilę bez żadnej strategii. Najpierw promowanie na siłę słabych młodzieżowców w bramce ,a teraz to. Do tego Barcia nieograny i słabiutki. Poza tym Legia nie dorównuje Rakowowi determinacją. Nie widać walki o tytuł. odpowiedz

Hmm... - 2 godziny temu, *.orange.pl @Rataj: dokładnie w punkt koń trojański 👏👏👍 odpowiedz

Fan Kacpera - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak widać gwiazdeczki dalej w formie życiowej !!! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.ostnet.pl 2 bramki kovacevic barcia. Jedza by sie nie dal wkrecic jak ten ogor barcia. Nie ma obrony plus kolejny recznik na bramce. I co wejdzie po przerwie "nowy super transfer" szkirun?? Dramat k... odpowiedz

urban - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Barcia Top

Caly srodek Top.

Wystarczy podbiec do nich albo kopnac pilke do przodu i juz jest zagrozenie. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @urban: Ktos go wstawił. Mały sabotażysta odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Zapowiada się seria porażek 🤬Radomiak nas miażdży, Jaga zniszczy, A Molde da w mordę z pięć razy!!! odpowiedz

Lupin - 2 godziny temu, *.18.225 Miękka faja do zwolnienia, nic już złotousty trener, wynslazrk Zielińskiego nie wymyśli. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Lupin: tylko Fedja Dudić!💪 odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 2 godziny temu, *.inetia.pl FATALNIE przygotowany zespół. Trener do zwolnienia absolutnie. Oni chyba nie są aż tak chu*owi. odpowiedz

(L)eon - 2 godziny temu, *.com.pl Spokojnie, przeanalizują i wyciągną wnioski😃😃😃 odpowiedz

RKS - 2 godziny temu, *.165.54 Radomiak Radom💪💪💪💪💪💪💪 odpowiedz

koczi - 2 godziny temu, *.skyware.pl Radomiak o klasę lepszy od Legii. Kolejny ręcznik w bramce Legii! Z tą grą to tylko 5 miejsce w lidze. Legia to ligowy średniak!!! odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl 1,5 mln ojro grzeje ławę, a za tyle można było kupić pół Radomiaka to przynajmniej by chciało im się biegać odpowiedz

True - 2 godziny temu, *.164.7 Mori marnowany na skrzydle, to widać. Wahań też nie jest skrzydłowym . Gdzie my zmierzamy. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przez skąpstwo Mioduskiego i niudacznictwo jego podwładnych nie będzie w tym sezonie podium,Pucharu Polski i odpadnięcie z Molde w LK. Tak się kur.a kończy bycie skąpym i chytrym dyletantem. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Hańba na całą Polskę tylko kary dla pajaców bo to nie są piłkarze odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Muszę odszczekać to,że Radomiak jest najsłabszy w lidze.Od wpie..od Jagi zrobili spory postęp.Widac że mają trenera i czas działa na ich korzyść. U nas nie ma trenera,tylko wykładowaca.😡 odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl przegrają z molde, o żesz w molde odpowiedz

Wniosek jest już trzeci - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czasem trzeba osiągnąć dno ,by potem zostać mistrzem , odpowiedz

Fan Kacpera - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wniosek jest już trzeci: Dno????

Oni kur...a dokonują już odwiertów w tym dnie !!!

A mistrzem to oni zostaną na konsoli w Fifę co najwyżej bo dla nich środek tabeli to mogą być za wysokie progi odpowiedz

Won - 1 godzinę temu, *.. @Wniosek jest już trzeci: ale my zaczynamy ogladac dno od spodu odpowiedz

Po(L)di - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mistrzostwa to w swerze marzeń już nie ma od jakiegoś czasu, teraz jeszcze wpierdziel od jagi i po PP, potem w morde z molde i można skupić sie na walce o utrzymanie w sezonie 25/25. odpowiedz

maroGSLegia - 2 godziny temu, *.dfn.nl Barcia z... dwie bramki niech go zmiania jak najszybciej bo daremny gościu jest niesamowicie odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.waw.pl Dalej! Jazda do kas po bilety, i obowiązkowo coś do puszki na oprawy! Farsa i dramat na boisku ekipy, co ma na koncie z 500 złotych...👏👏😂😂😂 odpowiedz

Juby na boisko - 2 godziny temu, *.99.185 Dawać serdela na boisko! Gorzej być nie może! odpowiedz

Bolo - 2 godziny temu, *.net.pl Ten barcia to jakaś pomyłka masakra jaki ten chłopak jest słaby , ma na ławce Augustyniak albo jędze a on tego nieudacznika wsadza masakra odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.13.87 Wstyd, to jest profanacja. Pejo Fejo Srejo odpowiedz

Zooooooooooooooo - 2 godziny temu, *.plus.pl Muszą sprzedać kapustkę za pół banki bo inaczej ciężko będzie spuścić Legie do drugiej ligi😇 odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Nawet z tymi ogórkami nie mamy szans odpowiedz

Gęba - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @e(L)o: masz jakiś kompleks Radomiaka? odpowiedz

I MISTRZ - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Idziemy ....

Ale Qwa gdzie💩💩 odpowiedz

who knows - 2 godziny temu, *.jmdi.pl banda nieudacznikow odpowiedz

Legio nos ta - 2 godziny temu, *.centertel.pl 🟢⚽️ odpowiedz

Echhh - 2 godziny temu, *.autocom.pl Obrona robi robotę, ale potrzebujemy napastnika 😁 i pudla. odpowiedz

Wniosek już jest drugi - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wszyscy jesteśmy tolerancyjni i rozumiemy ,że jest jak jest to tylko piłka ,kiedyś Dikson Czotowski pisał Mioduski i tak dalej Chłopie Ty masz rację w milionie procentow👍 odpowiedz

Buhahaha - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie ma nic :

Ani bramkarza ,ani obrony , ni środka

Że o ataku nie wspomnę

Legia jest tak słaba jak nigdy 😭 odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Buhahaha: nie ma prezesa, nie ma dyrektora sportowego, nie ma skautingu, nie ma trenera nie ma trenera bramkarzy, nie ma trenera przygotowania fizycznego, nie ma piłkarzy. Nie ma zespołu nie ma drużyny. Trzymają ich w LTC, a oni woleliby wyskoczyć do Enklawy. odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Emeryt: ale kibice są, gdyż klub istnieje i jest najbardziej utytułowanym klubem w Polsce,a także zdecydowanym liderem tabeli wszechczasów,a chwilowo tzn od 2-3 lat przeżywa spory kryzys,ale wcześniej także tak bywało,jak jesteś emerytem to powinieneś to pamiętać.👍 odpowiedz

Marco(L)io - 2 godziny temu, *.tre.se To się chyba nie dzieje naprawdę 😢😢😢 odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Leją nas brazylijczyki i afrykańczyki a to my powinniśmy wygrać z urzędu morwa kać. To jest nie ludzkie że nasza Legiunia przegrywa. Taki skład i zawodowych piłkarzy co mamy to mecz powinien wygrać się sam. No i po co te nerwy. Był czas przywyknąć. Jest super jest super więc o co ci chodzi....taki tekst piosenki mi się przypomniał. odpowiedz

Legia grać ......ma - 2 godziny temu, *.165.54 To już jest koniec ,nie ma już nic.Jesteście tak wspaniali tak napompowani ,że aż miło.Jeszcze jakiś transfer za 1,5 bańki euro.Wszyscy do Warszawy na piechotę.W środę Jaga a w czwartek Faja zostanie wyrzucony. odpowiedz

Dziad_LeopoLd - 2 godziny temu, *.chello.pl Żal d*pę ściska tak, że aż trzeszczy. Oby po drugiej połowie z tego żalu nie pękła. odpowiedz

Hakon - 2 godziny temu, *.chello.pl Grają ewidentnie na zwolnienie faji. odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.com.pl Tylko kibiców żal..........kompromitacji ciąg dalszy! Czas na działanie szanowna Żyleto!🔥💥 odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Co te niedojdy grają matoły przepłacone żenada i tragedia brak słów kur.. szkoda moich nerwów odpowiedz

Antrk - 2 godziny temu, *.. Trzeba biegać piłkarze odpowiedz

Legion - 2 godziny temu, *.chello.pl Wszyscy WON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pudel , Faja i cala reszta !!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

M 1987 - 2 godziny temu, *.orange.pl Pięknie grają odpowiedz

Legionista Stary - 2 godziny temu, *.centertel.pl ⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

WSTYD to mało powiedziane ❗ - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Masakra Radomiak klepie sobie Legię jak chce , a My po nogawkach lejmy , że z Puszczą wygrali odpowiedz

Aimar. - 2 godziny temu, *.inetia.pl Rejo to Cudak który nie ma pojęcia o drużynie odpowiedz

Zoo - 2 godziny temu, *.plus.pl Fają razem z mioduskimi vonnnnn☹️ odpowiedz

Beton - 2 godziny temu, *.chello.pl Zbawca kovacevic-Legia 2-1 odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To jest kur.a autentyczny kabaret. odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Gra dramat... odpowiedz

Tyle - 2 godziny temu, *.chello.pl Trzeba docenić przeciwników.



Legia chodzi po boisku. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Nieważny wynik, ważne, że Rumcajs porwał tłumy! odpowiedz

Kraków 1234 - 2 godziny temu, *.plus.pl Z taką grą powinni grać BEZ KIBICÓW MOZE BY ICH TO CZEGOŚ NAUCZYLO..

ALE WATPIE W TO ... odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.autocom.pl Każdy kto chwilkę potrenuje z Malarzem,staje się ręcznikiem. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Mistrzowie kompromitacji!!! odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.132.70 Kolejna łamaga,w bramce.Juz wiadomo czemu Sporting od odpalił odpowiedz

Agata - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brać z Radomiaka Ouattare jako zmiennika Wszołka i tego szybkiego Capite!!! Oddać im Kuna👍 odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Co za banda nieudaczników. Tffuuu odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To jest dramat. Ta drużyna jest zupełnie nie przygotowana do gry. Jak dla mnie Feio won z Legii odpowiedz

Jedker - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ale dziady, masakra. odpowiedz

Kraków 1234 - 2 godziny temu, *.plus.pl Patrząc na taką grę to na suwa sie jedno słowo. TRAGEDIA. BRAK SZANS NA MISTRZA Z TAKA GRĄ. odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.aster.pl @Kraków 1234: a kiedy były szanse na tytuł w tym sezonie i szerzej za czasów Zielińskiego. W środę skończymy w PP i przyszły sezon bez europejskich pucharów. Każde okienko transferowe to gorsze zakupy. A wielu grajków przechodzi oobok meczów. Gdzie drużyna? Gdzie zespół? odpowiedz

PanTrener - 2 godziny temu, *.centertel.pl kupili dwa ogórki jeden juz bramki zawala, a drugi grzeje ławkę

medal za rekordowe transfery 🥇🥇🥇🥇 odpowiedz

Jacu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Słabo się robi patrząc co oni na tym boisku wyprawiają 🤡🤡🤡 odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl Co ci ludzie robią na treningach. Piłkarze Radomiaka są po prostu lepsi w każdym elemencie. Nasi to banda nieudaczników niestety. Patrzenie na tą grę to tortury. Za każdym razem obiecuję są sobie że już dość, już nigdy więcej a potem znowu siadam przed telewizorem i znowu przeżywam takie same tortury. Oni grają z meczu na mecz coraz gorzej. K...a, co się dzieje. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.autocom.pl Faja znakomicie przygotował zespół,chyba chce udowodnić że Zieliński nie tylko słabych piłkarzy,ale i miernych trenerów zatrudniał. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wszołek i Biczachcian powinni w 30 minucie wędkę dostać. Wszołka to kręcą jak juniora odpowiedz

Aqq - 2 godziny temu, *.media.pl @tomiacab: bo wystawianie Wszołka na obronie to kryminał! To piłkarz ofensywny. On nawet ma wahadłowego się nie nadaje odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl @tomichyba dzieciaku pomyliłeś wszołka z barcia co odpowiedz

Wniosek już jest jeden - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nikogo nie powinno być na następnym meczu odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Patrząc na grę, zastanawiam się która drużyna gra o utrzymanie, a która o mistrza...😡 odpowiedz

Hmm - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kaktus: o mistrza nie gra zasną akurat z tych dwóch drużyn odpowiedz

Hmm... - 2 godziny temu, *.orange.pl Czy komuś też się wydaje że rakowiak bramkarzyna odpuszcza interwencje tak.jakby grał na Częstochowę??? No te interwencje z początku masakra widać na rev jakby tak jakoś specjalnie później interwencje nie wiem może się mylę może brak gry ale jak na nasz ligę to powinien trochę (L)epoej jak sądzicie ??? (L) odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Hmm...: twoja teoria jest absurdalana. Ja bym zadał pytanie co dzieje się z bramkarzami kiedy trafiają do Legii i czyja to jest wina. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Hmm...: i tak był najlepszym piłkarzem Legii w pierwszej połowie, Radomiak z czterema setkami do przerwy odpowiedz

Fabrizio Romano - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Oni nie grają chyba o żadnego mistrza to widać jak na dłoni. Taki słaby Radomiak ,a grają lepiej od kandydata do mistrzostwa . odpowiedz

(L)oco - 2 godziny temu, *.com.pl Wystawianie Barcii to sabotaż. Ile już punktów straciliśmy przez tego nieudacznika! odpowiedz

On - 3 godziny temu, *.orange.pl Jak można wstawić kolejny raz Guala do pierwszego składu. Kurła co mecz średnia ocena to 1.3 a on gra dalej. Co on jeszcze musi nawywijac żeby ktoś zrozumiałem że to jest hamulcowy drużyny odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie ma chodyny.... będzie dobrze!!! 😁 odpowiedz

Legion - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dajcie Pany linka do mecza odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.205.104 @Legion: livefootball. odpowiedz

B. - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Tak patrzę na bramkarza Radomiaka i aż mi ich szkoda. Jak jedynka wypadnie to generalnie będą mieli ciężko. odpowiedz

:-) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @B.: za to w Legii jest lekko odpowiedz

Legion - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dajcie aoany linka do mecza odpowiedz

C,97 - 3 godziny temu, *.plus.pl @Legion: strimsy top odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 Znów w 9 na 11. Lub nawet w 8 ... a młodzież zapuszcza korzenie na ławce. Brak prezesa. Brak trenera. Brak składu. Dramat jakiego jeszcze nie grano!!! Nawet taki drewniak jak grosicki się śmieje z naszego Klubu! odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl A Szkurin to gdzie?

Pewnie się odchudza! odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl .............................. Kovačević ...............................

Barcia ... Ziółkowski ... Augustyniak ... Jędrzejczyk

........................ Oyedele ... Kapustka .....................

Wszołek ................. Morishita ................... Vinagre

............................... Szkurin ..................................

LEGIA Mistrz !💪 odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl Sergio Barcia🧐 odpowiedz

Henio - 4 godziny temu, *.inetia.pl Boże jaki my mamy slaby zespół odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.ejedrzejow.pl @Henio: Niestety połowa składu nie ma umiejętności na ten klub odpowiedz

Andre as - 4 godziny temu, *.aster.pl Amunicji brak. odpowiedz

wojti - 4 godziny temu, *.inetia.pl Gual ma konkurencje więc dzi strzeli minimum 2 bramki..... odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Stawiam 2:0 dla ogórków odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl @e(L)o:



Czyli wygramy? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.