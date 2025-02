Wszołek: Daliśmy ciała...

Sobota, 22 lutego 2025 r. 22:50 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Daliśmy ciała... Nie tak ten mecz miał wyglądać - powiedział po porażce z Radomiakiem Radom prawy obrońca Legii, Paweł Wszołek.









- Dobrze zaczęliśmy zdobywając gola. Później nie byliśmy jednak taką samą drużyną jak z Puszczą. Jako doświadczony zawodnik powinienem być wzorem dla innych, a wiem, że przegrywałem łatwo pojedynki. Takie mecze musimy wygrywać, szczególnie w takim momencie sezonu. Daliśmy ciała, ale będziemy trenować dalej, by nie dochodziło do takich sytuacji.



- Mieliśmy w drugiej połowie dwie sytuacje, gdzie niewiele brakowało do gola. Radomiak jednak zasłużył na to zwycięstwo i mogę im tylko pogratulować.



- Ciężko mi powiedzieć z czego wynikała taka różnica między meczem z Puszczą, a tym dziś. Cokolwiek teraz powiem, to może być odebrane różnie. Daliśmy ciała, nie powinniśmy tak grać będąc piłkarzami Legii. Wiedzieliśmy, jak gra Radomiak, byliśmy przygotowani na ten mecz, ale wszystko leży w naszych głowach. Każdy wie, że powinniśmy zagrać lepiej, szczególnie, że wyszliśmy na prowadzenie i powinniśmy kontrolować to do końca.



- Wchodzimy w moment sezonu, w którym musimy punktować w lidze, a dochodzi jeszcze Puchar Polski. Najważniejszy był jednak dzisiejszy mecz i na tym musimy się skupić, by go dobrze przeanalizować.