Oceny legionistów za mecz z Radomiakiem

Najwyższą notę za mecz z Radomiakiem przyznaliście Bartoszowi Kapustce. Występ kapitana oceniliście jednak tylko na 2,6 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali dużo gorsze noty, a najniższa trafiła do Sergio Barcii - 1,2, co jest drugą najniższą indywidualną oceną w tym sezonie (taką samą uzyskał Marc Gual za występ z Piastem). W sumie oceniało 2006 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,6 - najniższa w obecnych rozgrywkach.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

kaktus - 2 minuty temu, *.orange.pl Kibic: Gorzej od Tobiasza i Kobylaka to już zagrać nie można...

Kovačević: Potrzymaj mi piwo... odpowiedz

mialpol - 16 minut temu, *.waw.pl Moim zdaniem, Oyedele i Ziółkowski za wysoko. odpowiedz

singspiel - 22 minuty temu, *.4.38 Chodyna 1.3? facet ma dużą rodzinę odpowiedz

Jones - 22 minuty temu, *.orange.pl Gdyby nie Bigos dalej bylby Josue. Byl charakter i bylaby gra. Wszyscy to panienki. Legia to My odpowiedz

WoLa - 32 minuty temu, *.orange.pl Fatalne transfery + kiepski trener = fatalna gra... tak to wygląda. odpowiedz

Bardzo stary kibic - 38 minut temu, *.t-mobile.pl 😍Kapustka trochę się "broni" strzelonym golem ale wszyscy inni nie zasłużyli na noty wyższe od "0"!

Nasza "nadzieja" Janek Ziolkowski pokazał,jak daleko mu do solidnego obrońcy! odpowiedz

On - 40 minut temu, *.centertel.pl Nie myślałem że dożyje czasów że aż 3 kopaczy zagra gorzej niż 🤡Gual... odpowiedz

majusL@legionista.com - 47 minut temu, *.174.42 Dzień dobry. feio już zwolniony??! odpowiedz

Darek - 48 minut temu, *.ghnet.pl I tak za wysokie te oceny.

Jak odpadniemy z pucharu Polski to już jest po wszystkim. Można gasić światło, zwolnić trenera i budować drużynę od nowa. Tylko za co? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.